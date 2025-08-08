Los trabajos se desarrollarán del 10 al 14 de agosto en horario nocturno con cierres parciales de carriles y desvíos habilitados

Imagen de archivo de obras de mejora en la TF-1 / CABILDO DE TENERIFE

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Carreteras, continúa con las obras de mejora y rehabilitación del firme en la autopista del Sur (TF-1). Los trabajos de asfaltado se llevarán a cabo desde este domingo 10 de agosto hasta el jueves 14 de agosto, en horario de 21:00 a 06:00 horas, en el tramo comprendido entre El Porís (kilómetro 37), Tajao (kilómetro 47) y Abades (kilómetro 45).

Además, las labores implicarán el cierre del carril derecho y, de forma puntual, el cierre de carriles centrales en ambos sentidos, habilitándose los carriles exteriores para el desvío del tráfico. Por su parte, el Cabildo solicita a los conductores que extremen las precauciones y sigan en todo momento las indicaciones del personal de Carreteras y la señalización en la zona.

La TF-1 es una de las principales arterias de comunicación de la isla, con un tráfico diario superior a 70.000 vehículos. Además de la renovación del firme, el proyecto contempla bandas sonoras en los bordes de la calzada, recrecido de biondas y mediana, instalación de captafaros, repintado de la señalización horizontal, colocación de barreras rígidas de hormigón y pretiles en puentes.