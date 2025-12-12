Esa medida se encuentra ligada a la limpieza de terrenos, huertas y fincas abandonadas para reducir el riesgo de incendios

Imagen archivo RTVC.

El Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna han subrayado en un encuentro con vecinos de Valle Jiménez. Todo ello, ante la necesidad de crear en todos los municipios y zonas de interfaz un “cinturón” protector ante posibles incendios. Se trata de una medida ligada a la limpieza de terrenos, huertas y fincas abandonadas para reducir el riesgo en áreas próximas a viviendas.

El Cabildo, a través del área de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, y el Ayuntamiento de La Laguna celebraron una charla informativa. En concreto, con integrantes de la Asociación de Vecinos de Valle Jiménez y residentes del pueblo para dar a conocer las acciones de prevención contra incendios incluidas en el Plan de Medianías. Según informó este viernes la corporación en un comunicado.

Asociación vecinal

La reunión tuvo lugar en la sede de la asociación vecinal y contó con la participación de la consejera insular del área, Blanca Pérez,. Así como, los concejales de Promoción, Desarrollo Local y Medio Ambiente y de Educación y Juventud del consistorio lagunero, Domingo Galván y Serio Eiroa, respectivamente.

En el encuentro se explicaron las líneas de actuación del Plan de Medianías. Cabe destacar que ya se desarrolla en otros ámbitos de la isla. El objetivo es proteger a los vecinos que viven en zonas de riesgo mediante medidas preventivas. También, la recuperación de la biodiversidad natural y agraria en terrenos, huertas y fincas en semiabandono.

Actuaciones previstas

Las administraciones pusieron a disposición de los asistentes información sobre las actuaciones previstas bajo el paraguas del plan. Del mismo modo, hicieron o hincapié en la creación de ese “cinturón” protector ante incendios en las zonas de interfaz, asociado a la limpieza de terrenos, huertas y fincas abandonadas.

La consejera Blanca Pérez señaló que “es importante divulgar la importancia de tener cuidados los terrenos en esa zona de mayor riesgo de incendio, identificando los factores de riesgo y aprender cómo proteger las viviendas”.

Plan de Medianías

Añadió que en Valle Jiménez se abre la posibilidad de que los vecinos se adhieran al Plan de Medianías “para que puedan poner en valor sus terrenos, los que están abandonados o en estado de semiabandono”.

Pérez afirmó además que el Cabildo, con su presidenta Rosa Dávila al frente, entiende que el plan “es una iniciativa muy válida para poner en valor las medianías y proteger la zona de interfaz de la Isla ante un incendio”, mediante cuadrillas que realizan limpiezas en zonas críticas cercanas a las viviendas, la puesta a disposición de un servicio de trituración de residuos vegetales y la posterior responsabilidad de los vecinos de plantar flora autóctona.

Viviendas y fincas

El concejal Domingo Galván indicó que la intención es difundir las acciones que se realizan en el marco del Plan de Medianías para evitar los incendios en la zona de interfaz y destacó la necesidad de que los vecinos mantengan limpios los entornos de sus viviendas y fincas para impedir la propagación del fuego.

Recordó que se ponen a disposición servicios consistentes en la limpieza de fincas y en el triturado de restos de poda.

El Plan de Medianías, dotado con 3,6 millones de euros, se articula en tres ejes.

El primero es el asesoramiento y la intervención en terrenos en desuso, con un estudio previo del estado de los mismos y una limpieza integral gratuita, con la opción de volverlos a poner en producción.

Plantación de flora autóctona

El segundo eje incluye acciones de mejora de la biodiversidad mediante la plantación de flora autóctona resistente al fuego, la instalación de bebederos para aves, refugios para murciélagos y cajas nido para rapaces como búhos y cernícalos.

El tercero es el desarrollo del Banco de Tierras, destinado a recuperar tierras de cultivo abandonadas mediante acuerdos de custodia del territorio para impulsar la economía local.