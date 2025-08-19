ES NOTICIA

Cabrera no entra en su destitución y pone el foco en la gestión del Cabildo herreño

Redacción RTVC
Redacción RTVC

David Cabrera, recientemente destituido como vicepresidente del Cabildo herreño, denuncia la baja ejecución de los presupuestos insulares

Declaraciones: David Cabrera, líder de Asamblea Herreña (AH)

Tras su destitución como vicepresidente del Cabildo de El Hierro, este martes, David Cabrera ha querido dar su versión de todo lo sucedido.

El líder de la Asamblea Herreña (AH) ha asegurado que la institución sólo ha ejecutado un tercio del presupuesto. Asimismo, denuncia la paralización de proyectos de suma importancia para la isla, mientras que otros siguen en marcha y con los que su partido no está de acuerdo.

El presidente de la Asamblea Herreña, David Cabrera, presenta dos propuestas a la Agrupación Herreña Independiente para unir fuerzas en las litas del Parlamento de Canarias y el Cabildo Insular.
El presidente de la Asamblea Herreña, David Cabrera

Cabrera ha propuesto un gran pacto insular entre todas las fuerzas políticas con vistas al futuro. En la rueda de prensa de este martes, el líder de AH aseguró que no centraría su mensaje en la destitución como vicepresidente del Cabildo herreño y sí lo hizo en las deficiencias que considera que en estos momentos tiene la gestión insular.

«El presupuesto aprobado apenas se ejecuta porque cada proyecto tarda años en arrancar. Eso es falta de voluntad y gestión y no de recursos. Y eso, cambiando un sillón de vicepresidente, seguramente no se va a resolver», aseguró Cabrera.

Ya el pasado año, el 1 de febrero de 2024, Armas cesó al líder de Asamblea Herreña por «pérdida de confianza, incumplimientos y deslealtades”, según señaló el presidente herreño, una crisis que se saldó con la reincorporación de David Cabrera al equipo de gobierno insular el 7 de marzo, tras un acuerdo entre ambos líderes políticos que, sin embargo, ha vuelto a romperse.

