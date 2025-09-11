Cada vez más canarios se suben a la guagua

Los viajeros de guagua en Canarias aumentan un 4% en julio hasta superar los 8,3 millones este año con respecto a 2024
Los viajeros del transporte urbano por guagua en Canarias han aumentado un 4% en julio respecto al mismo periodo del año anterior. Ahora son 8.349.000 pasajeros. A nivel nacional el aumento fue del 8%. Son datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Por comunidades autónomas
La evolución del transporte urbano por autobús fue positiva en todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE. En Madrid aumenta un 17,1%). 12% en País Vasco y 9,1% en Extremadura a la cabeza. Mientras, en el lado contrario se situaron Cataluña (+1,2%) Castilla-La Mancha (+3,6%) y Canarias (+4%).
Hay que tener en cuenta que las circunstancias en las islas en cuanto al transporte son muy diferentes en Canarias que en el resto del territorio nacional.
A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.