Cada vez más canarios se suben a la guagua

RTVC / Europa PRESS
Los viajeros de guagua en Canarias aumentan un 4% en julio hasta superar los 8,3 millones este año con respecto a 2024

Los viajeros del transporte urbano por guagua en Canarias han aumentado un 4% en julio respecto al mismo periodo del año anterior. Ahora son 8.349.000 pasajeros. A nivel nacional el aumento fue del 8%. Son datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los viajeros de guagua en Canarias aumentan un 4% en julio hasta superar los 8,3 millones este año con respecto a 2024. Foto: Nacho González
Por comunidades autónomas

La evolución del transporte urbano por autobús fue positiva en todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE. En Madrid aumenta un 17,1%). 12% en País Vasco y 9,1% en Extremadura a la cabeza. Mientras, en el lado contrario se situaron Cataluña (+1,2%) Castilla-La Mancha (+3,6%) y Canarias (+4%).

Hay que tener en cuenta que las circunstancias en las islas en cuanto al transporte son muy diferentes en Canarias que en el resto del territorio nacional.

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

