Por ahora solo se conoce este dato, pero se sigue investigando quién es. Hay dos denuncias por desapariciones de mujeres en La Palma

El cuerpo sin vida hallado el lunes en un barranco de la isla de La Palma corresponde aparentemente a una mujer y continúa la investigación para su identificación, como aseguró este miércoles el subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, Jesús Javier Plata.

Hallan un cadáver momificado en una zona recóndita de La Palma

El estado en el que se encontró el cuerpo está dificultando su identificación. Aún así, se espera que las muestras obtenidas permitan conocer su identidad. Aún no se ha determinado si podría tratarse de alguna persona desaparecida en la isla. Son dos las mujeres que constan en esta situación en La Palma.

El cuerpo fue hallado en la tarde del pasado lunes en el barranco de Los Pajaritos, en Santa Cruz de La Palma, pero el difícil acceso a la zona no permitió recuperar el cuerpo hasta el martes.

El cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición, informó la Policía.

Desaparecidas

Las dos mujeres que constan como desaparecidas en La Palma son el de Soraya Borrallo y Natalia Hernández. El caso más reciente ocurrió en Garafía. Borrallo, cordobesa de 42 años, llegó al mirador del Aserradero y no se supo más de ella. Su vehículo quedó estacionado en la zona.

El episodio más desconcertante es el de Natalia Hernández, madrileña de 34 años que viajaba a la isla para incorporarse a un nuevo empleo. Las cámaras del aeropuerto registraron su llegada, pero no recogió su equipaje y desapareció sin dejar rastro.