La Policía Nacional sorprendió a los dos jóvenes, de 25 y 30 años, en la sala de salidas del aeropuerto de Melilla cuando se disponían a embarcar en un vuelo con destino a Tenerife

La Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Jefatura Superior de Policía de Melilla ha desarticulado un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas entre la ciudad autónoma y Canarias, en el marco de la operación Encina. La intervención se ha saldado con la detención de dos jóvenes de 25 y 30 años, ambos de nacionalidad española, que suman entre los dos 45 arrestos anteriores, que pretendían transportar 55 cápsulas de hachís ingeridas.

Según ha informado un portavoz de la Jefatura, los agentes sorprendieron a los sospechosos en la sala de salidas del aeropuerto de Melilla cuando se disponían a embarcar en un vuelo con destino a Tenerife, con escala en Madrid. La Policía Nacional había desplegado un dispositivo especial tras sospechar que ambos transportaban en el interior de sus cuerpos cápsulas con sustancias estupefacientes.

Las investigaciones comenzaron el pasado mes de julio, cuando la Udyco tuvo conocimiento de que dos individuos realizaban frecuentes desplazamientos aéreos entre Melilla y Canarias con el objetivo de introducir droga. Durante semanas, los agentes llevaron a cabo vigilancias discretas en el aeropuerto hasta establecer la rutina de los sospechosos.

55 cápsulas en el aparato digestivo

La citada fuente ha detallado que la operación culminó a mediados de septiembre con la detención de ambos implicados y su posterior traslado al Hospital Comarcal de Melilla, donde fueron sometidos a pruebas radiológicas. Estas confirmaron la presencia de 55 cápsulas ovaladas de plástico transparente en el aparato digestivo de los detenidos, que contenían hachís.

El portavoz ha explicado que los médicos necesitaron seis días para que los arrestados pudieran expulsar de forma segura las cápsulas, que sumaban un peso total de 0,55 kilogramos. El método utilizado, conocido como ‘body packing’, supone un grave riesgo para la vida de quienes lo practican, ya que la rotura de una sola cápsula podría provocar una intoxicación mortal.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Melilla instruye la causa como un presunto delito contra la salud pública.