Uno de cada cinco canarios reconoce abandonar el reciclaje durante sus vacaciones, según un estudio de Ecovidrio

El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, y el gerente de Ecovidrio en Canarias, Jorge Lorenzo, durante el acto Presentación Campaña ‘No dejes de reciclar en verano’

Ecovidrio y el Gobierno de Canarias han lanzado la campaña “No dejes de reciclar en verano”, con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de seguir reciclando envases de vidrio también durante las vacaciones. En el acto de presentación participaron el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, y el gerente de Ecovidrio en Canarias, Jorge Lorenzo.

La iniciativa parte de un estudio de Ecovidrio, realizado junto a GfK, que revela que el 21,3 % de los canarios reconoce abandonar el reciclaje de vidrio en verano. Los principales motivos son la falta de contenedores cercanos (31,5 %), el olvido o descuido (10,8 %) y la falta de tiempo (7,2 %). A nivel nacional, uno de cada cinco españoles también admite relajarse con este hábito durante el verano.

El compromiso con el reciclaje varía según la comunidad autónoma

El estudio destaca además que los hombres tienden más a dejar de reciclar que las mujeres (23,4 % frente a 18 %) y que el compromiso varía según la comunidad autónoma. Murcia, Galicia, Asturias, Castilla y León y Canarias son las regiones donde más cae el reciclaje en verano. En el lado contrario, Madrid, Cataluña, Navarra y el País Vasco mantienen cifras más estables.

La campaña, que se difundirá en televisión, radio y redes sociales, se centra en los destinos turísticos con mayor afluencia, donde tradicionalmente se observa una bajada del reciclaje.

Además, el consejero Hernández Zapata recordó que el reciclaje es un gesto sencillo con impacto directo en la lucha contra el cambio climático y la preservación de los ecosistemas naturales del archipiélago: “Reciclar no debe tener descanso. Queremos una Canarias sostenible los 365 días del año.”

Por su parte, Jorge Lorenzo animó a no relajar los hábitos sostenibles en vacaciones: “El reciclaje no entiende de estaciones. Queremos que los canarios sigan buscando el contenedor verde, incluso fuera de casa.”