La EPIC Gran Canaria 2026 cuelga el cartel de completo y vuelve a Maspalomas con el campeón del mundo Alessandro Ballan entre sus grandes estrellas

El campeón del mundo Alessandro Ballan repite en la EPIC Gran Canaria / EPIC Gran Canaria

La prueba ciclodeportiva más popular del sur de Gran Canaria, la EPIC Gran Canaria RIU Hotels & Resorts regresa a Maspalomas con uno de los grandes nombres del ciclismo mundial en su línea de salida, el campeón del mundo Alessandro Ballan, que repite en esta prueba el 7 y 8 de febrero.

Tras completar el aforo máximo de 500 plazas en cuestión de horas y reuniendo ya a más de 25 nacionalidades diferentes, la EPIC toma rumbo a su novena edición con Alessandro Ballan, que se ha enamorado de la prueba tras debutar en el evento en 2025.

Esta edición, que se celebrará el 7 y 8 de febrero, está integrada en el calendario internacional UCI y en el circuito mundial Gran Fondo World Tour, superándose un año más con un salto internacional y grandes nombres confirmados.

La trayectoria de Alessandro Ballan

Ballan, conocido también por su apodo, ‘Bontempino’, empezó a despuntar en 2005, momento en el que su carrera se volvió imparable, especializándose en clásicas y carreras de un día, con gran rendimiento en pruebas exigentes. Tiene en su palmarés hasta 12 títulos de campeón en carreras UCI. Su mayor logro llegó en 2008, cuando se proclamó campeón del mundo en ruta en Varese tras una victoria en solitario que le permitió vestir la camiseta arcoíris, pero no es la única. Ya un año antes, en 2007, había conseguido uno de los triunfos más prestigiosos de su carrera al ganar el Tour de Flandes, convirtiéndose en uno de los pocos italianos capaces de imponerse en esa clásica monumental.

En esa misma temporada 2007 logró también la clasificación general de los Tres Días de De Panne y la victoria en la Vattenfall Cyclassics de Hamburgo, además de otros triunfos como el Trofeo Laigueglia y el Giro di Toscana, la etapa en la Vuelta a España en 2008, la Vuelta a Polonia 2009 y etapas en pruebas como el Eneco Tour.

El recorrido de la EPIC

La EPIC Gran Canaria RIU Hotels & Resorts enciende la mecha el sábado 7 de febrero con la primera etapa, 112 kilómetros de paraíso ciclista pensados para poner a prueba a los deportistas desde el primer día. La primera etapa incluye dos tramos cronometrados decisivos para la clasificación general, que irán ajustando tiempos al título.

El crono 1 es la icónica subida a Ayagaures, 12,3 kilómetros de paisaje y deporte hasta la cima Pedro González. El crono 2 de esta etapa parte de la zona conocida como el alto del Salto del Perro con 29 kilómetros desde Pasito Blanco hasta el alto para dar la mejor versión de cada uno de los deportistas. Tras el segundo tramo, la bajada se realiza de forma neutralizada hacia Mogán, garantizando la seguridad de los participantes.

La segunda etapa, el domingo 8 de febrero incluye un recorrido de 75 kilómetros y el decisivo crono 3. En este exigente tramo cronometrado de 22 kilómetros con final en Tunte de subida a Tirajana se decidirá el vencedor absoluto de la EPIC Gran Canaria 2026.

Un trofeo único para los campeones

El ganador y la ganadora de la clasificación general recibirán un trofeo único, realizado artesanalmente por el maestro Evaristo, una pieza exclusiva en mármol que eleva el concepto de trofeo deportivo convirtiéndolo en una joya artística diseñada especialmente para la EPIC.

Más que una prueba ciclista

La EPIC Gran Canaria 2026 busca ir más allá en esta edición consolidándose como más que una prueba ciclista, para ser un evento internacional de referencia, uniendo deporte, territorio y una experiencia única en la que ya han participado nombres icónicos como Alessandro Ballan, Igor Astarloa, Haimar Zubeldia, Iban Mayo, David López, Mario Cipollini, Claudio Chiapucci, y creadores de contenido como Ana González, Juliet Elliot, Martín Mata o Daniel Sanz.