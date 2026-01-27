La EPIC Gran Canaria RIU Hotels & Resorts ha agotado las 500 plazas disponibles en apenas seis horas y contará con la participación de ciclistas procedentes de 25 nacionalidades

La novena edición de la EPIC vuelve a situar a la isla en el mapa mundial del ciclismo tras confirmarse su inclusión en el calendario oficial del Gran Fondo World Tour de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

EPIC Gran Canaria

La competición se disputará los días sábado 7 y domingo 8 de febrero de 2026 y estará compuesta por dos etapas, tres tramos cronometrados y un recorrido que combina exigencia física, paisajes únicos y carreteras cerradas al tráfico para mayor seguridad.

Dos etapas, tres cronos y un recorrido icónico por la isla

La primera etapa, con salida el sábado, contará con 112 kilómetros y dos tramos cronometrados decisivos para la clasificación general.

El crono 1 será la subida a Ayagaures, de 12,3 kilómetros, hasta la cima Pedro González.



El crono 2 partirá desde Pasito Blanco hasta el alto del Salto del Perro, con 29 kilómetros de recorrido.



Tras este segundo tramo, los ciclistas descenderán de forma neutralizada hacia Mogán para garantizar la seguridad.

El domingo se celebrará la segunda etapa, con 75 kilómetros y el decisivo crono 3, un exigente ascenso de 22 kilómetros con final en Tunte, donde se proclamará al vencedor absoluto de la EPIC Gran Canaria 2026.

La competición contará con un recorrido icónico a la isla. EPIC Gran Canaria

Un trofeo artesanal para los vencedores

Los ganadores masculino y femenino de la clasificación general recibirán un trofeo único, elaborado artesanalmente en mármol por el maestro Evaristo. Se trata de una pieza exclusiva diseñada especialmente para la EPIC, que eleva el concepto de trofeo deportivo al de joya artística.

Más que ciclismo: una experiencia deportiva integral

La EPIC Gran Canaria se concibe como algo más que una prueba competitiva. El viernes previo a la carrera arrancará la actividad con el Social Ride, una salida controlada junto a leyendas del ciclismo e influencers, seguida de la recogida de dorsales y los actos previos a la competición.

El evento aspira a ser un punto de encuentro para amantes del ciclismo de todo el mundo y una ventana para mostrar el “paraíso deportivo” que ofrece Gran Canaria en los cinco continentes.

La carrera arrancará con el evento Social Ride. EPIC Gran Canaria

Impacto turístico y mediático para la isla

Con miles de estancias generadas, una destacada presencia en medios nacionales e internacionales y cientos de miles de visualizaciones en redes sociales, la EPIC Gran Canaria se consolida como un potente motor de promoción turística y deportiva. Maspalomas y Gran Canaria vuelven a situarse así en el escaparate mundial del ciclismo.

Gran Canaria, escaparate mundial del ciclismo. EPIC Gran Canaria

La edición 2026 será la novena de la EPIC Gran Canaria, que mantiene su objetivo de mostrar la isla como un paraíso ciclista y escenario de algunas de las rutas más espectaculares de Europa. La prueba repite como cita integrada en el calendario UCI y como punto de partida de la temporada ciclista europea.

