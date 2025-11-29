César Parra e Isabel Valido abren temporada con victoria en la travesía a nado Anfi Mogán Open Water Gran Canaria

Los campeones de la travesía a nado Anfi Mogán Open Water Gran Canaria

La travesía a nado Anfi Mogán Open Water Gran Canaria ya tiene a sus campeones. César Parra e Isabel Valido han sido los líderes de la primera travesía de la temporada, completando la distancia reina de 8.500 metros en cabeza y abriendo la línea de meta en Anfi del Mar.

Duelo intenso en la modalidad masculina

La modalidad masculina ha sido un gran espectáculo deportivo con un pelotón líder exigente y muy ajustado que ha elevado la emoción de la prueba. Sólido y afianzando un gran nivel, el primero en parar el cronómetro en Anfi del Mar tras un desafío de 8.500 meros desde la playa de Tauro ha sido César Parra, que ha cruzado el arco de meta con un tiempo total de 1 hora, 50 minutos y 16 segundos (1h50’16”). Apenas un minuto por delante del rival a batir, Fernando Tellez, que ha coronado la segunda posición con 1 hora 51 minutos y 34 segundos (1h51’34”), por delante de Arnaudis Domínguez, que ha cerrado el podio con 1 hora, 52 minutos y 33 segundos (1h52’33”).

Triunfo claro en categoría femenina

En chicas, los 8.500 metros han estado dominados por Isabel Valido, que ha completado el reto en 1 hora, 55 minutos y 12 segundos (1h55’12”), coronando una gran travesía en la que se puso en cabeza desde el primer control. La ha seguido de cerca la deportista Cristina Mardones, que ha cruzado la meta en 1 hora, 57 minutos y 38 segundos (1h57’38”), superando a Elena Sarmiento que selló una brillante tercera posición con un tiempo total de 2 horas y 13 segundos (2h00’13”).

Podio internacional

También con salida desde la playa de Tauro, la Anfi Mogán Open Water Gran Canaria ha reivindicado su carácter más internacional con un podio ajustado lleno de impacto. Ha subido a lo más alto como el más rápido de la modalidad el nadador de Países Bajos, Michel Heijnen, con un tiempo de 1 hora, 6 minutos y 47 segundos (1h06’47”), acompañado en segunda posición por el deportista italiano Marco Leone (1h06’56”) y también de Países Bajos, Mikita Sharapau (1h07’07”). En la categoría femenina, la deportista francesa Sybille Bouchet se ha llevado el título de campeona con un tiempo total de 1 hora, 11 minutos y 53 segundos (1h11’53”), superando a las locales Sheila Teresa Pulido (1h13’27”) y Marta Armas (1h15’49”).

La prueba más rápida

La modalidad más rápida y llena de emoción dio su pistoletazo de salida desde la Playa de Las Marañuelas en un duelo frenético que Jeremy Tomás Peña ha sido capaz de completar en 29 minutos y 3 segundos (29’03”), empujado por duros rivales como Ciro Gutiérrez, en segunda posición (30’17”) y Sergio Ramírez en el bronce (31’22”). En la categoría femenina, una rapidísima Dácil Jover con un tiempo total de 33 minutos y 53 segundos (33’53”) ha coronado el podio, por delante de Marta Ruiz (35’00”) y la deportista Brooke Brown cerrando medallero (36’36”).

Los pequeños también compiten

También los más pequeños/as han disfrutado de la emoción del Atlántico. Con una entrañable modalidad Kids de 500 metros que ha demostrado que hay cantera y que llega decidida a darlo todo.

Mogán se llena de deporte

La travesía a nado Anfi Mogán Open Water Gran Canaria ha alargado la jornada de sábado con una fiesta tardeo con música en directo para celebrar la apertura de las Open Water Series, que descorchan el calendario en la isla para recorrer Canarias y Girona con los amantes de las aguas abiertas.

En un sábado de deporte sin freno, Mogán amaneció con la emoción de esta disciplina, mostrando su mejor versión con el mar en calma y el cielo azul que caracteriza a este cálido paraíso. Las mejores condiciones para nadar se abrieron paso para llamar a cientos de participantes al agua, familiares, amigos, compañeros/as de club y público en general, que se acercó a la Isla Corazón contagiado por la energía de los amantes del océano.