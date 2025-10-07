El informe del Ministerio de Derechos Sociales indica que 174.406 personas están en la lista de espera de la dependencia en España

La ayuda a la dependencia en Canarias tarda 478 días en concederse. EP

El tiempo de espera para conseguir la ayuda a la dependencia en Canarias es de 478 días. Es una de las comunidades autónomas donde más se demoran los tramites. En Ceuta se tarda 66 días y 563 días, en Murcia.

La lista de espera de la dependencia en España es de 174.406 personas. Una cifra que ha disminuido un 9,8%, con respecto a septiembre de 2024. Sube el tiempo medio de tramitación con respecto a junio en 7 días, llegando hasta los 349 días.

Según el Ministerio de Derechos Sociales, este aumento se debe al «cuello de botella» en la valoración de grado de las comunidades autónomas.

Tiempo de tramitación

En Canarias, el tiempo de tramitación para la dependencia se sitúa en 478 días. Según la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, el retraso se debe a lo que se tarda en conseguir la resolución, porque la ayuda se concede inmediatamente.

Martínez ha precisado que «la valoración es competencia de las comunidades autónomas» y entiende «que todas son conscientes del problema». También ha puntualizado que este dato varía entre CCAA. Así, aquellas donde el tiempo de tramitación es menor son Ceuta (66 días), Castilla y León (113 días) y País Vasco (130), mientras que los mayores tiempos se registran en Murcia (563 días), Andalucía (559) y Canarias (478).

En la presentación de la tercera edición del Panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), de julio a septiembre ha habido una «cifra récord» en el número de personas que ya reciben una prestación efectiva.

En concreto, de los datos se desprende que hay cerca de 2 millones y medio de solicitudes (2.272.565), un 6,5% más que las que había hace un año (139.493 solicitudes nuevas desde 2024) y casi un 23% más de las que había hace cinco años (421.615 solicitudes nuevas desde 2020), un aumento que atribuyen a la «presión demográfica».

Año 2025

En lo que se refiere a 2025, el panel refleja que durante los últimos seis meses, el número de personas con prestación efectiva ha subido en 68.520 personas, alcanzando un total de 1.575.682 personas en septiembre, lo que supone un 8,5% más con respecto a 2024, un total de 123.168 personas más, una cifra «récord», según el Ministerio.

Asimismo, el número total de prestaciones reconocidas asciende a 2.274.461, con un crecimiento del 11,2% respecto al mismo mes del año anterior.

Por otro lado, el panel muestra que en septiembre había 174.406 personas en la lista de espera de la dependencia, lo que supone una reducción del 9,8% con respecto al mismo mes del año anterior (18.851 personas menos) y representa según Rosa Martínez, «una tendencia sostenida de reducción».

En concreto, de los datos se desprende que de las 174.406 personas en la lista de espera, a 30 de septiembre, 99.751 eran personas con resolución de grado, con derecho, sin prestación, con más de 6 meses sin motivo. El resto, 68.246, estaban pendientes de resolución de grado, con más de 6 meses sin motivo, y 13.205, eran beneficiaros con prestación no efectiva con más de 6 meses sin motivo.

Perfil del solicitante

En cuanto al perfil predominante de los solicitantes, es el de una mujer de 80 años en adelante. Porcentualmente, las mujeres representan el 62% del total de las personas solicitantes, respecto a un 38%, de hombres.

Los datos reflejan que «la dependencia tiene un marcado rostro femenino» ya que además, las personas cuidadoras no profesionales son principalmente mujeres (72,3%).