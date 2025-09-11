Canarias registra 2.650 accidentes laborales en el sector hotelero.

La tasa de accidentes laborales en Canarias en el sector hotelero ha bajado en comparación con el año pasado

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, y el director general de Trabajo, José Ramón Rodríguez, ha dado a conocer este jueves los datos de siniestralidad laboral en el sector hotelero del ejercicio 2024, así como los correspondientes a enero-julio de 2025.

Informa RTVC.

Entre enero y julio se produjeron en las islas 2.650 accidentes laborales, 329 accidentes más que el año pasado, la mayoría de carácter leve.

Por provincias, en la de Las Palmas se produjo el 65% de los accidentes mientras que en la de Santa Cruz de Tenerife 34,5%, unos datos que no tienen en cuenta los accidentes ‘in itinere».

Las caídas, los sobreesfuerzos y los cortes son los principales accidentes que han sufrido, por este orden, camareras de piso, camareros de bar y personal de cocina.