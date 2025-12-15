El Gobierno de Canarias compensará al sector primario ante el incumplimiento del Estado en el abono de los fondos de las ayudas del POSEI

Canarias asumirá con fondos propios 11,2 millones del POSEI adicional de 2024. Gobierno de Canarias

El Gobierno de Canarias ha decidido asumir con recursos propios el pago de 11,2 millones de euros correspondientes al POSEI adicional de la campaña 2024 para compensar a los productores del archipiélago.

Así lo comunicaron este lunes el presidente canario, Fernando Clavijo, y el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, a los representantes de las organizaciones profesionales agrarias.

La medida se adopta ante el incumplimiento reiterado del Gobierno de España en el abono de los incrementos comprometidos en esta ayuda de Estado, destinada a compensar los sobrecostes del sector primario por la condición de Canarias como Región Ultraperiférica.

Ayudas a 7.803 productores

Con esta decisión, el Ejecutivo autonómico garantiza el cobro de las ayudas a 7.803 productores y eleva a 24,9 millones de euros la cantidad adelantada por la comunidad autónoma en los últimos tres años.

Clavijo subrayó que el sector primario “es mucho más que economía, es paisaje e identidad”, mientras que Quintero aseguró que el Gobierno canario seguirá reclamando al Estado que cumpla con sus compromisos financieros con agricultores y ganaderos del archipiélago.