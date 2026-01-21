Bienestar Social lidera las acciones con Sanidad y los cabildos insulares para atender a las personas curateladas, en situación de extrema vulnerabilidad

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias coordina con la Consejería de Sanidad y los cabildos insulares las actuaciones para atender a las personas que son curateladas a través de la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social (FUCAS). La directora general de Mayores y Participación Activa, Verónica Meseguer, está manteniendo reuniones con representantes de las Administraciones Públicas para abordar la situación que hay en el Archipiélago y dar una respuesta adecuada.

Verónica Meseguer señala que “en la actualidad tenemos cerca de un millar de personas atendidas a través de FUCAS y cada año se va incrementando esa cifra porque se incorporan nuevos perfiles. Los recursos están saturados y lo que estamos haciendo es buscando una solución para estas personas que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad. Son personas que necesitan una serie de apoyos curatelares y que tienen que estar en recursos alojativos de los que no dispone FUCAS. Es la primera vez que se coordinan las acciones con la Consejería de Sanidad y cada cabildo insular para que estas personas tengan el acceso al recurso alojativo adecuado”.

Los perfiles de las personas curateladas se han ampliado

Según informa un comunicado, los perfiles de las personas curateladas atendidas se han ido ampliando considerablemente. Si bien FUCAS comenzó prácticamente con personas con deterioro cognitivo, actualmente los perfiles son, en la mayor parte, personas con patologías psiquiátricas, tales como esquizofrenia, trastorno límite de la personalidad, trastorno de la personalidad, entre otros. Además, a estos perfiles se les suma en numerosas ocasiones que son personas con problemas de drogadicción y/o prostitución.

En la actualidad, FUCAS se constituye como la institución curatelar que más curatelas gestiona en la Comunidad Autónoma de Canarias, llegando a la cifra de 989 personas atendidas, de las cuales el 638 viven en centros residenciales, mientras que 351 personas viven en domicilios.

Personal de FUCAS

El servicio de gestión de medidas de apoyo a personas curateladas actualmente está formado por director/abogado, directora /trabajadora social, coordinadores técnicos de área, coordinadores de casos, trabajadores/as sociales, diplomados en Empresariales, licenciados en Derecho y administrativos/as.

Además, tiene servicios externos de apoyo como el servicio auxiliar de apoyo y acompañamiento personal, catering y servicio de integración social. El servicio supuso una inversión el pasado año los 4 millones de euros, aproximadamente, lo que supone un incremento del 56 % con respecto a 2024 (2,6 millones de euros) y más del doble de lo destinado en 2023 (1,9 millones de euros).