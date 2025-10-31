Las selecciones canarias buscarán ganar la primera fase de sus respectivos torneos este fin de semana

Los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas irrumpen desde este viernes y hasta el domingo en una primera fase que se disputa en cinco sedes y con un formato renovado en dos divisiones.

Canarias disputa los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas Masculinas sub-16 y sub-14 / Imagen de la RFEF

Canarias se encuentra en el Grupo 1 de la Segunda División donde se enfrentan a Galicia (sede del grupo), Asturias y Melilla. En esta primera fase, cada selección autonómica disputará tres partidos para una clasificación que se cerrará en la segunda y definitiva fase de comienzos de mayo.

Estrellas emergentes

Las estrellas emergentes del fútbol canario disputarán tres encuentros durante el fin de semana, en categorías que agrupan a futbolistas nacidos a partir del 1 de enero de 2010 en sub-16 y del 1 de enero de 2012 en sub-14. Dos años emblemáticos por los éxitos de la Selección española.

Todos los aficionados podrán acceder a los 54 partidos que se disputarán con sus respectivas retransmisiones en directo en el canal oficial de Youtube de la Real Federación Española de Fútbol. Los partidos serán de 80 minutos de duración en categoría sub-16 y de 70 en sub-14.

Partidos de la selección canaria

Selección Sub-14

Galicia-Canarias (3-0): Viernes 31 de octubre a las 09:00 (hora canaria)

Melilla-Canarias: Sábado 1 de noviembre a las 9:00 (hora canaria)

Canarias-Asturias: Domingo 2 de noviembre a las 9:00 (hora canaria)

Selección Sub-16