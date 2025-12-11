En Canarias existen 6.662 casos activos por violencia de género

Interior ha informado de que están activos hasta el 30 de noviembre 103.973 casos activos de víctimas de violencia de género en todo el país

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presentan el nuevo modelo de respuesta policial a la violencia de género. Centro Tecnológico de Seguridad (CETSE), a 15 de enero de 2025, en Madrid (España). El nuevo modelo se apoya en la puesta en marcha del Sistema Viogén 2, plataforma informática que sustituye a la utilizada desde 2007, y la aplicación del Protocolo 2025, que aglutina y actualiza cinco anteriores instrucciones de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre la gestión policial de los casos de violencia de género.EP

El Ministerio de Interior tiene activos en Canarias dentro del sistema VioGén 6.662 casos activos de víctimas de violencia de género.

Hasta el 30 de noviembre tiene detectados 103.973 casos en todo el territorio nacional. Casi mil menos que los contabilizados hasta el 31 de octubre.

Las cifras de Interior reflejan que 22 están en riesgo extremo, 957 en alto, 14.631 en medio, y 88.363 en bajo.

Edades de las víctimas

Entre 31 y 45 años, oscila el mayor número de víctimas ascendiendo hasta 48.138; les siguen entre 46 y 64, con 26.191 casos; 25.820 de 18 a 30; 2.487 de 65 o más y 1.358 mujeres, en menores de 18 años.

Con hijos menores a su cargo son 53.814 casos de víctimas de violencia de género. Por otro lado, un total de 1.530 estos están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. Actualmente, hay seis casos de este tipo en riesgo extremo, 120 en alto y 1.404 en medio.

Posibles casos de violencia vicaria

En los casos con menores en situación de riesgo, «se detecta que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse especialmente hacia los menores a su cargo«.

Igualmente, la estadística refleja 12.472 casos con menores a cargo de «especial relevancia», con 22 de ellos en riesgo extremo, 899 en alto y 11.551 en medio. Confirman «indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal«.

Por comunidades, el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 27.383; le sigue la Comunidad Valenciana, 17.278; la Comunidad de Madrid, 12.588; Canarias, con 6.662; Galicia, 6.116; Murcia, 5.854; Castilla-La Mancha, con 5.620; Castilla y León, con 5.534; Baleares, con 4.048; Extremadura, con 2.961; Aragón, 2.569; Asturias, con 2.195; Navarra, 2.117; Cantabria, con 1.614; La Rioja, con 916; Ceuta, con 283; y Melilla, 235.

A 30 de noviembre, los cuerpos de Policía Local de 825 Ayuntamientos están en modo interacción total en el Sistema VioGén.