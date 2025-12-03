El consejero de Vivienda de Canarias, Pablo Rodríguez, ha sido entrevistado en el programa de Televisión Canaria, Buenos Días Canarias

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad de Canarias, Pablo Rodríguez, ha asegurado este miércoles en el programa Buenos Días Canarias de Televisión Canaria, que el archipiélago cerrará este 2025 con más de 5.000 nuevas viviendas públicas.

Incidió en que desde hace 15 años existe en las islas un «déficit estructural«. Algo que «evidentemente hay que paliar con el incremento de la construcción y con la transformación de edificaciones que ya existen que se pueden convertir en vivienda pero también con la movilización de la vivienda vacía. Es muy buena noticia que se haya cambiado la dinámica de los últimos años». Añadió que «de las 1.000 viviendas que se construían al año hemos pasado en 2024 a 4.000 al año y este año 2025 la previsión es que cerremos superando las 5.000 viviendas nuevas en el archipiélago«.

Acceso de los jóvenes a la vivienda

El consejero de Vivienda se refirió también al acceso de los jóvenes a la vivienda. Dijo que el Ejecutivo regional tiene dos «políticas claras; la apuesta por alquiler con el bono alquiler joven y la apuesta por la compra-venta». En este sentido recordó la ayuda que ofrece el gobierno de 11.000 euros de entrada para la compra y la existencia de la hipoteca joven «que hemos pactado con las entidades financieras. Y que permitirá que el joven no tenga que dar de entrada más de un 20% de la compra y que sea solo 5% con el aval del Gobierno de Canarias».

Rodríguez reconoció que la vivienda es uno de los asuntos que más preocupan a las familias en Canarias. Aseguró que con la emergencia habitacional «se está trabajando con un cambio de dinámica absoluta tanto en la construcción de vivienda pública como libre en Canarias. Y tanto por sector público como por el sector privado».

Incidió que antes se construían 1.000 viviendas al año, algo «insuficiente para el crecimiento tenemos en Canarias año tras año. En el último año el crecimiento ha superado las 20.000 personas».

Recordó que «se están construyendo más de 2.000 viviendas públicas en el archipiélago. Y también hay una nueva propuesta que tiene que ver con la movilización de las viviendas vacías. Para que puedan ser incorporadas al mercado de alquiler para incrementar la oferta de manera más rápida».

En cuanto a los alicientes públicos para que el propietario de una vivienda vacía pueda destinarla al alquiler insistió en que existen «incentivos fiscales en el presupuesto también en el de 2026. También hay garantías de cobro así como ayudas a la rehabilitación de esas viviendas para ponerlas de manera más eficiente al mercado de alquiler».

Compra por parte de extranjeros

Respecto a la limitación de compra de vivienda por parte de extranjeros no residentes, Pablo Rodríguez apuntó que se trata de un asunto «que el Gobierno ha ido defendiendo en todos los foros. En la Unión Europea y en el Gobierno de España. Un tercio de compra venta ha sido a manos de extranjeros no residentes. Eso está impactando en el mercado de la vivienda de forma importante. Hay que proteger el que el residente pueda tener una vivienda, que el canario pueda vivir en Canarias».