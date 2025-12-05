El joven había sido trasladado a la península pero su petición de protección internacional fue rechazada

Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, confirmó este viernes que uno de los menores migrantes solicitantes de asilo que habían trasladado a la península ha regresado a las islas al ver rechazada su petición de protección internacional.

Canarias confirma que un menor solicitante de asilo ha vuelto al archipiélago. EFE

Por ahora, según informó Delgado, este es el único caso de un menor solicitante de asilo que habían trasladado a la península por la resolución del Tribunal Supremo ha vuelto a las islas. Este menor se encuentra ingresado en el recurso de la administración del Estado ‘Canarias 50’, en Las Palmas de Gran Canaria, a la espera de una solución.

Posibles soluciones para estos menores

El Supremo había ordenado el trasladado de los menores solicitantes de asilo y que los tutelara el Estado, pero en este y otros casos su solicitud se rechazó, aunque, según la consejera, solo uno de ellos ha regresado al archipiélago.

Delgado señaló también que en otros dos casos en los que la solicitud de asilo salió rechazada, los menores aún no habían abandonado el archipiélago.

En los casos en los que la solicitud de asilo se rechaza, “hemos interpuesto una reclamación para que revisen esa resolución”, señaló la consejera, pero cuando esa revisión también sale desfavorable, los menores tienen que volver a Canarias.

Candelaria Delgado en una comisión parlamentaria. Imagen de archivo del Gobierno de Canarias

En este momento, depende de los propios menores si quieren continuar con su reclamación ante los tribunales y, si es así, “seguiremos”, precisó la consejera.

“Estamos viendo posibles soluciones”, afirmó la consejera, como que los menores ya trasladados a los que se les deniegue el asilo los asuman otras comunidades autónomas en aplicación de la contingencia migratoria prevista en la última reforma de la Ley de Extranjería.

«Si no es posible que puedan quedarse en la península por esa vía, volverán a Canarias y se les incorporará al cupo de esa contingencia migratoria para un nuevo traslado, como ocurrió con el único menor migrante que, por ahora, ha regresado a las islas», culminó.