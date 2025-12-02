Miranda ha presidido en la isla colombina una nueva sesión de la Mesa Permanente del Agua y ha visitado en compañía del presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, las obras del nuevo depósito de Las Galanas

El Gobierno de Canarias y los consejos insulares de aguas se reunieron este martes en La Gomera para avanzar en la planificación hidrológica del Archipiélago. Previamente, el consejero Manuel Miranda y el presidente gomero Casimiro Curbelo, aprovecharon para visitar las obras del nuevo depósito de Las Galanas, una infraestructura con una inversión de más de seis millones de euros, que reforzará el suministro de agua en la capital gomera.

El Gobierno de Canarias y los consejos insulares de aguas han repasado este martes en La Gomera el estado de planificación hidrológica de las islas, que está en estos momentos en su cuarto ciclo y que hay que culminar antes de diciembre de 2027.

La isla colombina ha sido sede de la cuarta sesión celebrada este mandato de la Mesa del Agua de Canarias, que reúne a la consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias con los siete cabildos insulares.

Antes, el responsable de esta Consejería, Manuel Miranda, y el presidente del la Corporación insular gomera, Casimiro Curbelo, han comprobado los avances en la obra del depósito de Las Galanas, en la capital de la isla, que cuenta con un presupuesto de más de 6 millones de euros procedentes del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) y la propia Consejería.

Gobierno y consejos insulares de agua avanzan en La Gomera la planificación hidrológica de Canarias. Gobierno de Canarias.

Esfuerzo coordinado

Miranda ha agradecido a los consejos insulares y a la Dirección General de Aguas “el esfuerzo coordinado realizado durante los dos primeros años para planificar las necesidades de Canarias en materia hidrológica” y les ha pedido que mantengan dicho esfuerzo “pues en los dos próximos años vamos a ver los frutos del trabajo de planificación realizado hasta la fecha”.

En este sentido, durante la reunión con los consejos insulares, los responsables de la Dirección General han dado cuenta de la publicación de la subvención estatal de 20 millones de euros para obras hidráulicas correspondiente a 2025.

Manuel Miranda ha recordado que “Canarias no renuncia a la de 2024, que nunca llegó”, y ha pedido a los representantes de los consejos insulares que “vayan proponiendo los proyectos que pueden ser objeto de financiación estatal en 2026, para que una ver se prorroguen los presupuestos del Estado solicitemos al Ministerio el inicio de la tramitación de dicha subvención”.

El encuentro ha servido, además, para exponer cómo transcurre la actualización de la planificación hidrológica. Ésta se encuentra en su cuatro ciclo, para los planes hidrológicos, y el