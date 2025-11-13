El consejero Pablo Rodríguez destaca en Cádiz el desarrollo normativo para avanzar en la prórroga y renovación de estas instalaciones

Canarias defiende su trabajo en la modernización de marinas deportivas

Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, ha participado este jueves en el I Congreso Nacional de Marinas de España, celebrado en Cádiz. En su intervención, Rodríguez ha puesto en valor los avances normativos impulsados por el Ejecutivo canario, que permiten prorrogar las concesiones de las marinas deportivas y modernizarlas.

A día de hoy, el Archipiélago cuenta con diecisiete puertos deportivos de gestión indirecta y catorce dársenas deportivas de gestión directa, extendidas a lo largo de las islas. El consejero regional señaló que «en los últimos años, hemos llevado a cabo un trabajo profundo a nivel normativo y estratégico para garantizar seguridad jurídica, estabilidad e impulso a la inversión privada».

Rodríguez añadió que «la modernización de las instalaciones precisa de confianza regulatoria«. Por este motivo, el Gobierno canario ha adaptado «la legislación portuaria para permitir prórrogas concesionales condicionadas a inversiones relevantes en mejora, ampliación y sostenibilidad”. Además de facilitar la navegación y el ocio vinculado al mar, el consejero destaca que estas infraestructuras «también generan actividad económica, empleo especializado y tejido empresarial vinculado a la economía azul».

40 millones de euros de capital privado

Rodríguez defendió que gracias a las prórrogas de las concesiones «lograremos movilizar más de 40 millones de euros de capital privado, destinados a modernizar y transformar los puertos y marinas deportivas de Canarias». La meta final con estas actuaciones, según señala el consejero regional, es convertirlas en «instalaciones más modernas, eficientes y competitivas, de manera que la inversión privada se traduzca en beneficios para la ciudadanía canaria”.

A modo de ejemplo, Rodríguez ha resaltado las prórrogas aprobadas en Puerto Calero, en Lanzarote, por un importe de 4’4 millones de euros; y en Pasito Blanco, en Gran Canaria, con una inversión de 3’3 millones. Dichas partidas económicas se han destinado a sistemas fotovoltaicos, control ambiental, digitalización y mejoras en la eficiencia operativa.

Ecopuertos inteligentes

El consejero hizo hincapié en que esta línea de actuación forma parte de una estrategia global del Gobierno de Canarias en materia portuaria, que además incluye el modelo de «ecopuertos inteligentes». El objetivo es integrar la innovación tecnológica, la sostenibilidad y la participación ciudadana en la gestión de los puertos del Archipiélago.