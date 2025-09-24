Un estudio del INE refleja que los españoles realizaron 1,5 millones de viajes a Canarias en el segundo trimestre, lo que supone el 3,4% del total

Canarias ha sido uno de los destinos de viajes para los españoles en el segundo trimestre. Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. EP.

Durante el año 2025 han crecido los viajes de los españoles a destinos como Canarias. En el segundo trimestre, 1,5 millones de españoles pasaron sus vacaciones en el archipiélago. Esto supone el 3,4% del total que hicieron los viajeros nacionales, y realizaron 5,4 millones de pernoctaciones.

Los turistas nacionales hicieron 46,4 millones de viajes en el segundo trimestre, un 2,9% más que en el mismo periodo de 2024. El gasto subió un 9,7%, hasta los 15.202 millones de euros.

El informe de la encuesta de turismo de residentes publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística, INE, refleja también un aumento de los viajes nacionales y al extranjero. En lo que va de año se han decantado por salir del país un 11,9% más que en 2024.

Gastos en los viajes

El gasto en los trayectos al extranjero se incrementó un 14,3% interanual en el segundo trimestre, hasta los 5.206 millones de euros. También se han disparado los gastos en los viajes nacionales, con una subida del 7,5%, convirtiéndose en casi 10.000 millones de euros.

El gasto medio diario fue de 92 euros en el segundo trimestre (76 euros en los viajes con destino interno y 153 euros en los realizados al extranjero).

Los viajes de ocio, recreo y vacaciones se incrementaron un 4,9%, al igual que las visitas a familiares o amigos subieron un 6,7%. Mientras, los viajes realizados por negocios y otros motivos profesionales disminuyeron un 9% y los efectuados por otros motivos se redujeron un 11,4%.

Las viviendas más solicitadas para alojarse fueron las de amigos o familiares. Al extranjero, aumentaron los hospedajes en hoteles.

Andalucía a la cabeza

Las principales comunidades autónomas de destino de los viajes de los residentes en el segundo trimestre fueron Andalucía (16,9% del total), Cataluña (14,7%) y Valencia (10,3%).

En cuanto al origen, los que más viajaron fueron los residentes en Cataluña, el 19% del total. Por detrás se situaron Comunidad de Madrid (17,9%) y Andalucía (14,5%).

Eliminando el efecto del tamaño de cada comunidad, los más viajeros fueron los residentes en Comunidad de Madrid (1.132 viajes por cada 1.000 habitantes), País Vasco (1.098) y La Rioja (1.085).

Principales gastos

El mayor gasto en los viajes internos fue para el alojamiento, con el 27% del total y un aumento anual del 7,9%. En los viajes al extranjero, el mayor gasto fue en transporte, con el 30,7% del total y un incremento del 11,5%.

Por destino principal, los gastos medios diarios más altos se registraron en los viajes a Comunidad de Madrid (111 euros), Canarias (110) e Illes Balears (106). Y los más bajos en Castilla-La Mancha (59), Extremadura (61) y Castilla y León (62).

Por origen, los mayores gastos medios diarios los realizaron los residentes en Canarias (108 euros), Illes Balears (107) y Cantabria (103). Y los menores en Aragón (83), Castilla-La Mancha (85) y Comunitat Valenciana (88).

En cuanto a las excursiones, la población mayor de 15 años realizó un total de 44,7 millones de excursiones, en su mayoría por motivos personales.