El Instituto Tecnológico de Canarias recibe el título oficial de Guinness World Records que acredita a la planta DESALRO 2.0 como la desaladora más eficiente del mundo

Canarias entra en el mapa mundial de la desalación con la planta de menor consumo energético.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, subrayó este jueves en el acto oficial de entrega al Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), en sus instalaciones de Pozo Izquierdo, del título otorgado por Guinness World Records que acredita a su planta experimental DESALRO 2.0 como la desaladora de menor consumo energético del planeta, con un valor certificado de 1,794 kWh por metro cúbico, que “Canarias avanza con paso firme hacia un modelo de desarrollo basado en la ciencia y la tecnología”.

Esta marca sitúa a Canarias a la vanguardia de la innovación hídrica internacional y refuerza el liderazgo de la I+D desarrollada en las islas en un ámbito clave para su sostenibilidad presente y futura.

En su intervención, el presidente destacó que “este hito sitúa al Archipiélago en el mapa mundial con el récord del menor consumo energético jamás registrado en una planta desaladora”.

Guinnes World Records

La representante de Guinness World Records, Anouk de Timary, fue la encargada de hacer entrega de la acreditación, en un acto que reunió a autoridades, representantes institucionales y actores clave de la industria del agua del Archipiélago.

Fernando Clavijo destacó que “hoy estamos ante una demostración de que la excelencia científica y tecnológica puede surgir desde un territorio ultraperiférico; de que la investigación pública, cuando está orientada a las necesidades del territorio, puede estar a la altura —o por encima— de cualquier centro del mundo”.

Momento de la entrega del reconocimiento de Guinness World Records.

El presidente recordó además que “hace sesenta años Canarias abrió el camino de la desalación moderna y hoy seguimos liderando ese camino con un logro que vuelve a situarnos en la vanguardia internacional”.

El acto contó además con la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación, Migdalia Machín, quien puso de relieve que “el éxito de DESALRO 2.0 demuestra que Canarias tiene la capacidad, el talento y la determinación para situarse en la vanguardia mundial de la innovación. Este récord no es solo un logro tecnológico: es una prueba de que la ciencia y la ingeniería que se desarrollan en nuestras islas generan soluciones reales para los retos de nuestra tierra”. Asimismo, trasladó la “enhorabuena a todo el equipo del ITC, su trabajo demuestra que en Canarias existe un capital humano preparado para liderar proyectos de alto impacto tecnológico y generar oportunidades de liderazgo”.

En este contexto, Clavijo añadió que “quien piense que Canarias no tiene músculo industrial solo tiene que mirar lo que hoy estamos celebrando: talento, conocimiento y empresas que creen en esta tierra”.

Canarias, referente en el sector

El desarrollo de DESALRO 2.0 se enmarca en una trayectoria histórica que convierte a Canarias en referencia indiscutible del sector. En 2025 se cumplen 60 años desde que la isla de Lanzarote inaugurara en Arrecife la primera planta desaladora de España y de Europa, la número 24 del mundo, un hito que abrió un camino de especialización tecnológica que hoy alcanza una relevancia global. Con este récord, Canarias reafirma su papel como laboratorio natural para el ensayo y validación de soluciones avanzadas en desalación, eficiencia energética y gestión del ciclo del agua.

La planta DESALRO 2.0 opera a escala industrial, con una capacidad de 2.500 m³ diarios, y forma parte de la plataforma DESAL+ LIVING LAB, que el ITC ha consolidado como espacio de referencia internacional para la experimentación, la transferencia de conocimiento y la colaboración público-privada en tecnologías del agua. El sistema integra un diseño hidráulico optimizado, bombas de alta presión de desplazamiento positivo, dispositivos de recuperación de energía de última generación y una configuración híbrida de membranas que maximiza la eficiencia y reduce pérdidas, constituyendo un modelo replicable y escalable para territorios insulares y regiones con estrés hídrico.

Investigación y tecnología aplicadas al ciclo del agua

El reconocimiento de Guinness World Records se suma a otros galardones obtenidos por esta solución tecnológica, entre ellos el Premio Europa Se Siente 2024 al mejor proyecto nacional ejecutado con fondos europeos en la categoría Agua y la Mención de Honor a la Innovación en los AEDyR Awards 2025, otorgada por la Asociación Española de Desalación y Reutilización. Estos hitos afianzan al ITC como referente global en la gestión inteligente del agua y ponen de relieve el valor estratégico de la innovación pública como motor de desarrollo.

La certificación entregada este jueves constituye un hito para Canarias y un impulso para seguir consolidando una economía basada en el conocimiento, la tecnología y la innovación. DESALRO 2.0 encarna esa visión. Un desarrollo tecnológico nacido en las islas, capaz de ofrecer soluciones a retos globales y de proyectar al Archipiélago como espacio líder en sostenibilidad hídrica y eficiencia en la producción de agua desalada.