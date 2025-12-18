Candelaria estrena el mural público más grande de Canarias

La obra artística usa bocetos originales de Pepe Dámaso y tiene una dimensión de 1.100 metros cuadrados

El Ayuntamiento de Candelaria inauguró este jueves el mural artístico ubicado en la rotonda de entrada al municipio, una obra basada en los bocetos originales del artista canario Pepe Dámaso, y que se posiciona como el más grande de todo Canarias en el espacio público.

Candelaria alberga el mural público más grande de Canarias / Imagen cedida por el Ayuntamiento de Candelaria

El mural, que se ejecuta gracias a una subvención de fondos europeos, cuenta con una inversión de 40.638,60 euros y ocupa una superficie aproximada de 1.100 metros cuadrados, lo que lo convierte en una de las obras murales de mayor dimensión vinculadas a la obra del artista grancanario.

Dos décadas para materializarse

La intervención se inspira en los bocetos creados por Pepe Dámaso en 2004, cuando concibió una serie de elementos visuales vinculados a la peregrinación, la pesca y la alfarería, pensados para la entrada al municipio y que, hasta ahora, no habían podido materializarse.

La obra la dirigió Alejandro Tosco y la ejecutó la artista muralista Irene Morales, respetando el espíritu original del creador. La muralista trasladó su satisfacción por ver la obra acabada donde se ha enfrentado a los retos relacionados con la meteorología y con el que lleva varios meses trabajando.

Por otro lado, la alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, destacó durante la inauguración que “la materialización de este mural supone un hito cultural y simbólico para nuestro municipio.

Pepe Dámaso, nacido en la localidad grancanaria de Agaete en 1933, es una de las figuras más universales del arte canario. Pintor, escultor, cineasta y poeta, su obra está profundamente marcada por una mirada atlántica, simbólica y comprometida con las raíces culturales de Canarias.