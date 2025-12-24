Esta subvención se destina a mejorar el Lago Martiánez, Playa Martiánez y Parque Taoro

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, firmó este miércoles la orden de concesión de una subvención para la mejora del espacio turístico de Puerto de la Cruz, en Tenerife, por un importe de 1.872.647,86 euros.

Puerto de la Cruz recibirá 1,8 millones de euros para mejorar sus espacios públicos / Imagen cedida por el Gobierno de Canarias

La financiación, solicitada por el Ayuntamiento de la localidad tinerfeña, permitirá llevar a cabo diversas actuaciones en el municipio con el objetivo de mejorar la experiencia turística y el disfrute de estos espacios públicos por parte de los residentes.

Mejora en los diversos espacios

En el complejo Lago Martiánez, diseñado por el reconocido artista César Manrique, se prevé la adquisición de mobiliario para los visitantes, incluyendo 1.800 parasoles y 300 cestas de contenedores de residuos para una infraestructura turística que une arte y naturaleza.

Mientras, en la zona de Playa Martiánez, se sustituirá la barandilla existente por una nueva de aluminio soldado o material similar, más duradera y de menor mantenimiento, y se instalará un nuevo alumbrado mediante tecnología LED

Por otro lado, en el Parque Taoro se acometerán obras de mejora con la recuperación de fuentes, renovación de barandillas, incremento de los niveles lumínicos, conservación y mejora de pavimentos, así como la adecuación de senderos accesibles, reforma de baños y trabajos de jardinería y riego.

Finalmente, el plazo máximo para la realización de todas estas actuaciones está fijado para el 31 de diciembre de 2028.