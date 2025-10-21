Canarias pide al Estado que busque centros a menores en asilo que quieran quedarse

Muchos de estos solicitantes desarrollan un arraigo con las islas que puede impedir su movilización

La consejera de Bienestar Social del Ejecutivo canario, Candelaria Delgado, pidió este martes al Gobierno de España que busque centros en las islas para acoger a los menores solicitantes de asilo que no quieren trasladarse a la península y que tienen arraigo en el archipiélago.

Delgado, que ofreció una rueda de prensa tras la reunión semanal con la Secretaría de Estado de Migraciones para cumplir el auto del Tribunal Supremo que atribuye al Estado la tutela de los menores en situación de protección internacional, indicó además que Canarias tiene preparados 350 expedientes completos de esos menores «listos para enviar».

Plazas disponibles

La semana pasada, el Gobierno informó que había plazas disponibles, pero que el Ejecutivo canario se había retrasado con los expedientes. Esto llevó a la consejera a aclarar que los expedientes están listos para enviarse, aunque siempre se había esperado que la Secretaría de Estado los solicitara.

«Los expedientes se enviaban conforme la Secretaría de Estado de Migraciones los requería», explicó, añadiendo que «hemos dejado claro que hay 350 expedientes completos que se enviarán entre hoy y mañana«.

De este modo, «el Estado podrá organizar todas las entrevistas necesarias o duplicar su número si lo considera adecuado, ya teniendo los expedientes y a los menores listos para ser derivados a la península», destacó Candelaria Delgado.

Según los últimos datos proporcionados por la Consejería de Bienestar Social, Canarias acoge actualmente a 899 menores migrantes en situación de asilo, además de otros 187 que aún esperan incorporarse al sistema de protección internacional.

En total, el Estado ha derivado a 191 de estos menores hacia la península. Durante esta semana, se trasladarán otros 27 menores, de los cuales siete son niños pequeños.

«Seguimos contando con 135 plazas disponibles hasta fin de mes, listas para la derivación de menores a otras comunidades autónomas, es decir, a la península», añadió Delgado.

Otros sesenta menores están a la espera de traslado alojados en el centro de atención estatal, el Canarias 50, ubicado en Gran Canaria, pero entre ellos hay 41 que han manifestado que tienen vínculos en las islas y que quieren quedarse, una vinculación que corresponde a la Fiscalía corroborar.