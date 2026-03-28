‘Canarias Futura’ descubre los avances médicos de vanguardia desarrollados en el Archipiélago

El programa de Televisión Canaria analiza este domingo a las 13:30 horas la ciencia y tecnología de sello canario que salva vidas

El programa ‘Canarias Futura’ analiza este domingo los proyectos científicos y tecnológicos que sitúan a las Islas en la vanguardia de la biomedicina. Bajo la conducción de Yaiza Díaz, el espacio de Televisión Canaria recorre diferentes centros de investigación para mostrar innovaciones que ya están mejorando la calidad de vida de los pacientes. La emisión, que arranca a las 13:30 horas, pone el foco en la ciencia de sello canario que destaca por su capacidad para proteger la salud y ofrecer nuevas esperanzas en tratamientos críticos.

En esta entrega, el equipo visita el Instituto de Tecnología Biomédica de Tenerife para conocer sus instalaciones renovadas, donde se ejecutan proyectos pioneros a nivel internacional. El programa cuenta con el testimonio de científicos de referencia como Enrique Quintero, quien ha impulsado, junto a Antoni Castells, estudios determinantes para optimizar el cribado del cáncer de colon.

Asimismo, el espacio aborda el aspecto humano de los tratamientos oncológicos con la oncóloga Carmen Murias, quien explica el funcionamiento del gorro de congelación para evitar la caída del cabello durante la quimioterapia, una tecnología que pacientes como Saira utilizan para afrontar su proceso con mayor bienestar.

El cribado del cáncer de colon o nuevas tecnologías para el bienestar de un paciente oncológico son algunas de los avances en medicina que muestra el programa.

La innovación tecnológica aplicada a la cirugía ocupa un lugar destacado en este episodio a través del diseño de implantes personalizados en 3D. Este método innovador desarrollado en Canarias permite reconstruir tejidos tras la extirpación de tumores, una técnica que ya ha resultado vital en casos como el de Pedro, un paciente con un implante de tórax diseñado a medida.

Además de la ingeniería médica, ‘Canarias Futura’ explora la botánica como base de la farmacología moderna visitando una librería natural donde los productos naturales sustituyen a los libros tradicionales como fuente de conocimiento para nuevos fármacos.

El recorrido por la ciencia canaria incluye también la visita a la Casa de la Infancia en Gran Canaria, un centro pionero en la protección de menores víctimas de violencia sexual que utiliza sistemas óptico-digitales de última generación para garantizar su seguridad.

Nuevos sistemas óptico-digitales para la protección de menores víctimas de violencia sexual.

Finalmente, el programa revela el hallazgo de una molécula con potencial para frenar la denominada “ameba comecerebros”, cerrando así un itinerario por la investigación local que cura y protege.

Con estos contenidos, ‘Canarias Futura’ reafirma su compromiso con la divulgación científica, mostrando el talento y la tecnología que se genera desde el Archipiélago para el resto del mundo.