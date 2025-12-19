La campaña ha sido lanzada por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), con el apoyo de la empresa pública Gestión del Medio Rural de Canarias

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno canario, Narvay Quintero, ha presentado este viernes junto al director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), Luis Arráez, la campaña institucional ‘Canarias, la despensa del Atlántico’ para impulsar el consumo de productos del sector primario en Navidad.

La campaña ha sido lanzada por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), con el apoyo de la empresa pública Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR Canarias) para impulsar el consumo de productos del sector primario de las islas durante la Navidad, según ha informado la Consejería regional de Agricultura en nota de prensa.

Quintero expuso que el objetivo de esta acción es animar a los consumidores a priorizar en sus compras los productos locales por el «impacto positivo» que tiene para los profesionales del sector y el territorio.

Paisajes agrarios

«Debemos ser conscientes del efecto de nuestras decisiones de compra, de que adquiriendo productos de nuestro sector primario estamos generando economía en nuestro entorno, contribuimos a mantener nuestros paisajes agrarios, zonas rurales y tradiciones, y reconocemos la labor de agricultores, ganaderas y pescadores«, apuntilló.

Añadió que, como se indica en los vídeos de la campaña, en estas fiestas se comparten «historias y productos que saben a hogar, y cada sabor refleja el entorno en el que estos se producen y el conocimiento transmitido de generación en generación, convirtiendo la apuesta por las producciones de proximidad, que forman parte de la vida cotidiana y también de los grandes celebraciones y los momentos compartidos en familia y entre amigos, en un acto con gran repercusión económica, social y cultural».

Productos agrarios

Por su parte, el director del ICCA explicó que esta campaña «pone en valor la amplia variedad» de productos agrarios y agroalimentarios de las islas «partiendo de la idea de que estos son una expresión directa de la identidad, la tradición, y el territorio«.

En el spot de la campaña se intercalan imágenes que muestran el origen de estas producciones –paisajes agrarios de Canarias como La Geria o el mar de las Islas–, con otras de productos –quesos, papas o aguacates– y de su elaboración –insistiendo en su carácter artesanal–, con escenas familiares en un ambiente de celebración para ensalzar el vínculo entre los productores y los consumidores e incentivar un modelo de consumo «sostenible y arraigado» al territorio.

Productos del archipiélago

Además la campaña presenta la apuesta por los productos del archipiélago como una experiencia gastronómica, destacando la procedencia de los ‘sabores que cuentan quiénes somos’ y el valor de compartir ‘historias que saben a hogar’.

La campaña se desarrolla del 19 al 31 de diciembre de 2025, coincidiendo con las fechas de celebraciones en las que se intensifica el consumo, en prensa escrita, radio, televisión, prensa digital, redes sociales y publicidad exterior (distintos soportes en aeropuertos y guaguas).

Población joven del archipiélago

La Consejería de Agricultura también presentó a principios del mes de diciembre la campaña ‘Quítate la espinita y consume pescado canario’, actualmente en curso, dirigida a promover el consumo de pescado entre la población joven del archipiélago y fomentar el conocimiento de las especies locales a través de creatividades con imágenes de especies pesqueras locales como el cherne, la vieja, la morena, el atún, el alfonsiño y la sama roquera.

Asimismo desde el 1 hasta el 24 de diciembre, el ICCA desarrolla la iniciativa ‘Calendario de Adviento’ a través del perfil en Instagram @ecolocal.canarias y de las cuentas en esta plataforma de las 24 empresas colaboradoras, que sortean cestas de productos agroecológicos, experiencias gastronómicas, talleres de nutrición saludable, visitas a fincas ecológicas o alojamientos en hoteles rurales, siempre en empresas y establecimientos comprometidos con la sostenibilidad y con el propósito de mostrar la variada oferta del ecosistema agroecológico de las islas.