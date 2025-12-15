El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias critica que «el Gobierno central no se haya hecho cargo los últimos tres años por lo que ya van 24,9 millones de euros los que ha puesto el Gobierno de Canarias de fondos propios»

El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes transferir los 8 millones de euros que todavía estaban pendientes del POSEI adicional, algo de lo que se beneficiarán más de 7.800 ganaderos y agricultores de Canarias.

Informa RTVC.

Las cuatro organizaciones agrarias con representación en las islas han puesto de relevancia la «importancia de estas ayudas para el sector primario del archipiélago» durante un encuentro mantenido hoy con el Ejecutivo regional.

María del Carmen Pérez, presidenta de Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG-Canarias), ha afirmado que «es muy importante porque nuestro sector necesita de las ayudas para seguir adelante y para que pueda seguir algo tan importante como es en nuestras islas, tanto los agricultores como las ganaderías».

Canarias transferirá ocho millones de euros del POSEI a ganaderos y agricultores. Imagen de archivo de una ganadería de cabras en Adeje, Tenerife. RTVC.

Tres años sin que lo pague el Gobierno central

«Se van a beneficiar de algo que tenemos en nuestro REF y que es obligado que lo pague el Gobierno de España, pero que desgraciadamente en los últimos tres años no lo ha aportado«, ha criticado Narvay Quintero, consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias.

«Con esta suma son 24,9 millones de euros que ha puesto el Gobierno de Canarias de fondos propios», ha agregado el consejero.