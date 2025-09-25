Jéssica de León denuncia el retraso en las transferencias para Canarias de los Planes Integrales de Empleo y pide una adenda para que se ejecute en 2026

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, reclama al Estado los fondos de los PIE.

Canarias no ha recibido las transferencias para los Planes Integrales de Empleo, PIE. La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, denuncia este retraso y pide que los 57 millones de euros previstos se puedan aplicar en 2026.

En total, son 45 millones del PIE para Canarias y 12 millones específicos para La Palma, para su reconstrucción tras la erupción volcánica.

Ampliar el plazo

La titular regional de Empleo, destaca, «estamos ya a finales de septiembre. El PIE se transfería, cuando había Presupuestos Generales del Estado entre los meses de marzo o abril. A 25 de septiembre, el Ministerio no ha aprobado ni transferido los fondos de empleo. ¿Qué va a suceder? Que apenas vamos a tener dos meses del año para gestionar los fondos cuando lleguen».

Una razón, por la que reclama al Ministerio de Trabajo que firmen una adenda para ampliar el plazo de ejecución.

Este retraso, subraya, está «constriñendo la labor de las políticas activas de empleo dirigidas a las personas más vulnerables, que vienen a los planes de empleo social que ejecutan las administraciones locales, los ayuntamientos y los cabildos».