El Ejecutivo autonómico acuerda reuniones técnicas mensuales con el Ministerio y crea una mesa específica con las administraciones insulares para mejorar la planificación de los fondos de 2025 y 2026 para la gratuidad del transporte

Canarias refuerza la coordinación con cabildos y el Estado para agilizar la financiación de la gratuidad del transporte. Gobierno de Canarias

El Gobierno de Canarias ha reforzado la coordinación institucional con los cabildos insulares y el Ministerio de Transportes con el objetivo de agilizar la llegada de los fondos estatales destinados a la gratuidad del transporte público.

Así lo explicó la directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, durante la Mesa Interadministrativa del Transporte Terrestre en Canarias, donde se analizó la planificación financiera prevista para los ejercicios 2025 y 2026.

Según detalló Fernández, el Ejecutivo autonómico ha logrado el compromiso del Ministerio de mantener reuniones técnicas mensuales para abordar las singularidades del sistema de transporte en el Archipiélago.

Creación de una mesa técnica específica

Esta coordinación permitirá anticipar trámites administrativos y mejorar la previsión de pagos, facilitando la justificación de los 32 millones de euros correspondientes a 2025 y la tramitación de las transferencias previstas para 2026, que se estiman en unos 78 millones de euros.

Además, el Gobierno de Canarias y los cabildos han acordado la creación de una mesa técnica específica destinada a coordinar los aspectos jurídicos, económicos y administrativos del sistema de financiación, con el fin de evitar demoras derivadas de la periodicidad de las reuniones formales.

Paralelamente, se avanza en el desarrollo de un prototipo tecnológico del título único del transporte público, que permitirá que el bono residente sea válido en todas las islas, paso previo a su futura implantación definitiva.

En resumen, durante la jornada también se abordaron avances en la regulación del sector del taxi, con el impulso a una tarifa única canaria y el estudio de proyectos piloto de tarifa plana entre áreas metropolitanas y aeropuertos. Además, la Dirección General y el sector continúan trabajando en la valoración económica de estas medidas con el objetivo de iniciar su aplicación progresiva a lo largo de este año