Canarias adjudica la rehabilitación energética de 66 viviendas públicas en La Orotava

La actuación forma parte del programa autonómico que alcanza a más de 350 viviendas protegidas en varios municipios de Canarias

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias adjudicó este viernes las obras de rehabilitación energética de 66 viviendas protegidas en el grupo La Torrita, situadas en el término municipal de La Orotava, en Tenerife.

El Gobierno canario adjudica la rehabilitación energética de 66 viviendas públicas en La Orotava. Imagen del Gobierno de Canarias

Los trabajos se han adjudicado a la empresa Serveo Servicios S.A.U., por un importe total de 1.258.673,04 euros, IGIC incluido. Esta intervención forma parte del plan de renovación de más de 350 viviendas públicas repartidas en distintos municipios de Canarias.

El programa de rehabilitación incluye mejoras de eficiencia energética como la renovación de fachada y envolvente térmica, carpinterías, cubiertas y actuaciones orientadas a reducir la demanda energética del edificio y mejorar el confort de las familias residentes.

Por otro lado, se trata de una intervención integral destinada a modernizar el parque público de vivienda y avanzar hacia un modelo residencial más eficiente y sostenible.