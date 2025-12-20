ES NOTICIA

Canarias repite con el salario más bajo de España

RTVC
Los canarios cobran de media 400 euros menos de salario que el resto de España, lo que convierte la nómica de Canarias en la más baja del país

Aproximadamente el 20% de la población asalariada en Canarias a tiempo completo tiene como referencia el SMI

Canarias es donde peor se paga a la clase trabajadora, con un salario medio de 1.891 euros al mes. Esto es 400 euros menos que la media nacional, que se sitúa en 2.268 euros. El dato corresponde al tercer trimestre del año del Instituto Nacional de Estadística.

En el segundo trimestre también Canarias lideraba el salario más bajo de España. Los sindicatos piden a las patronales una mejor redistribución de la riqueza. totales. La patronal matiza el dato del INE y aclara que en Canarias lo que abunda son las profesiones con salarios más bajos.

Los 1.891 euros de sueldo dista mucho de la media nacional y de Baleares. Con un sector turístico estacional, allí el salario es 2.283 euros.

