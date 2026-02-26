El presidente autonómico anuncia la reedición de las obras del destacado escritor y periodista tinerfeño para acercar su legado a los lectores

El archipiélago celebra este jueves una nueva edición del Día de las Letras Canarias. Este año, la festividad cultural rinde un merecido homenaje a la figura del escritor y periodista tinerfeño Alfonso García Ramos.

Vídeo RTVC

El acto central conmemorativo se ha celebrado esta noche en el Espacio La Granja de Santa Cruz de Tenerife, abriendo sus puertas al público general.

Esta cita resulta especialmente significativa, ya que coincide con el vigésimo aniversario de la creación del Día de las Letras Canarias.

Un pilar de la narrativa contemporánea

García Ramos, fallecido en el año 1980, dejó un legado literario y periodístico de incalculable valor para las islas. Su obra está considerada como un elemento determinante en la evolución de la narrativa contemporánea canaria.

Sus textos, desarrollados durante la segunda mitad del pasado siglo XX, resultan fundamentales para comprender la historia reciente del archipiélago.

A través de sus páginas, el autor ayudó a definir la identidad de las islas en unas décadas que fueron verdaderamente decisivas para la sociedad canaria.

Reedición de sus obras literarias

Durante el homenaje, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha querido hacer un importante anuncio institucional para preservar y difundir su memoria.

Clavijo ha adelantado que el Gobierno autonómico ya está impulsando la revisión y reedición de las obras de Alfonso García Ramos. Además de recuperar sus textos originales, el Ejecutivo apoyará la publicación de nuevos estudios centrados en analizar al autor y la magnitud de su legado.

Tal y como ha expresado el presidente durante su intervención, el mejor homenaje que se le puede hacer a un escritor es devolver sus libros a las manos de sus lectores.