ES NOTICIA

Directo
InicioNoticiasCultura

Canarias rinde homenaje a Alfonso García Ramos en el vigésimo aniversario del Día de las Letras

RTVC
RTVC

El presidente autonómico anuncia la reedición de las obras del destacado escritor y periodista tinerfeño para acercar su legado a los lectores

El archipiélago celebra este jueves una nueva edición del Día de las Letras Canarias. Este año, la festividad cultural rinde un merecido homenaje a la figura del escritor y periodista tinerfeño Alfonso García Ramos.

Vídeo RTVC

El acto central conmemorativo se ha celebrado esta noche en el Espacio La Granja de Santa Cruz de Tenerife, abriendo sus puertas al público general.

Esta cita resulta especialmente significativa, ya que coincide con el vigésimo aniversario de la creación del Día de las Letras Canarias.

Un pilar de la narrativa contemporánea

García Ramos, fallecido en el año 1980, dejó un legado literario y periodístico de incalculable valor para las islas. Su obra está considerada como un elemento determinante en la evolución de la narrativa contemporánea canaria.

Sus textos, desarrollados durante la segunda mitad del pasado siglo XX, resultan fundamentales para comprender la historia reciente del archipiélago.

A través de sus páginas, el autor ayudó a definir la identidad de las islas en unas décadas que fueron verdaderamente decisivas para la sociedad canaria.

Reedición de sus obras literarias

Durante el homenaje, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha querido hacer un importante anuncio institucional para preservar y difundir su memoria.

Clavijo ha adelantado que el Gobierno autonómico ya está impulsando la revisión y reedición de las obras de Alfonso García Ramos. Además de recuperar sus textos originales, el Ejecutivo apoyará la publicación de nuevos estudios centrados en analizar al autor y la magnitud de su legado.

Tal y como ha expresado el presidente durante su intervención, el mejor homenaje que se le puede hacer a un escritor es devolver sus libros a las manos de sus lectores.

Vídeo RTVC

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Poli Suárez sitúa el bienestar emocional como eje estratégico del sistema educativo canario

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria estrena su primera gran batalla de ‘lipsync’ en el Concurso de Divas

Canarias exige a la Comisión Europea que asuma las peticiones del Parlamento sobre política migratoria

Educación abre en abril el plazo de admisión para la Formación Profesional del curso 2026/27

Gobierno de Canarias y Fecam reeditan ‘Dinamiza Rural’ para revitalizar los municipios menos poblados

Contáctanos: Oficina del espectador

© Radio Televisión Canaria, 2026