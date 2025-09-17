La energía geotérmica es una energía producida por el calor del subsuelo y que puede captarse durante las 24 horas del día y en la que Azores tiene una amplia experiencia

Informa: Redacción Informativos RTVC

Azores, un archipiélago similar a Canarias, cuenta con tres plantas de geotermia. Una de ellas está instalada en la isla de San Miguel, que genera unos 10 megavatios de energía al día.

Una energía producida por el calor del subsuelo regular, estable y que se puede captar durante las 24 horas del día.

Planta de energía geotérmica. Imagen RTVC

El objetivo ahora es captar y aprender de la experiencia de los últimos 60 años de Azores y poder instalar este tipo de plantas en el archipiélago canario, una tecnología 100 % limpia para conseguir impulsar las energías renovables y reducir las emisiones de CO2 que producen las plantas convencionales.

Energía geotérmica

La energía geotérmica es la energía calorífica del interior de la Tierra que se aprovecha para generar electricidad, producir agua caliente y climatizar edificios. Una fuente de energía renovable y con bajo impacto ambiental. Se clasifica según la temperatura del recurso, que puede ir desde el calor del subsuelo (baja temperatura) hasta el vapor de agua de alta temperatura. Una energía que se utilizada para diferentes aplicaciones, desde la calefacción y refrigeración hasta la producción eléctrica.