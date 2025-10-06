Canarias se ofrece para acoger a los niños de Gaza con necesidades sanitarias

El Gobierno de Canarias ha ofrecido su disponibilidad al ejecutivo central para acoger a los menores que llegarán a España desde gaza y que necesiten asistencia sanitaria

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha informado este lunes de que la comunidad autónoma ha contactado con el Ejecutivo central para ser una de las primeras autonomías que se ofrece para acoger a niños que van a llegar a España desde Gaza y que necesitan tratamiento sanitario.

Cabello expuso, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que el Ministerio de Sanidad contactó con el Ejecutivo canario el 3 de octubre para solicitar esta colaboración. Fue ante una nueva evacuación de los menores enfermos de Gaza y que están siendo trasladados a España por parte del Ministerio de Defensa.

Niños recogiendo agua en Gaza, de donde saldrán muchos de ellos hacia España con necesidades sanitarias y Canarias se ha ofrecido a acogerlos. Europa Press

En este sentido, indicó que será el Ministerio de Inclusión el que se haga cargo del apoyo social. Desde Canarias se ha ofrecido atenderlos, ya que se trata de niños con enfermedades oncológicas, politraumatismos y con problemas cardiovasculares.

Cabello resaltó que en este caso «Canarias vuelve a ser de las primeras comunidades autónomas» al igual que ocurrió con la DANA en Valencia. En esa ocasión, un equipo de profesionales se desplazó a la Comunidad Autónoma Valenciana intentando aportar la «cuota de solidaridad» con el conjunto del Estado.