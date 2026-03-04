Responsables turísticos advierten en la ITB de que aún no se ha producido un aumento significativo de reservas, aunque el mercado alemán podría optar por el Archipiélago frente a destinos más inestables.

Canarias se perfila como destino refugio ante la incertidumbre internacional

Canarias comienza a posicionarse como un posible destino seguro ante la inestabilidad derivada del actual conflicto bélico internacional. Sin embargo, por el momento, las reservas no han experimentado un repunte significativo por esta causa, aunque los turoperadores ya contemplan un posible incremento de la demanda en los próximos meses.

Así lo han manifestado distintos responsables turísticos en De La Noche Al Día de La Radio Canaria, que ha cubierto por segundo día consecutivo la feria turística ITB Berlin.

El mercado alemán, clave en la evolución

La previsión apunta a que parte del mercado alemán podría optar por Canarias frente a otros destinos percibidos como más inestables. No obstante, existe un factor diferencial respecto al turista británico: el precio.

La directora de Proyectos de Comunicación de Promotur Turismo de Canarias, Elena González, explicó que los viajeros alemanes consideran elevada la oferta hotelera canaria en comparación con otros competidores.

“A veces los alemanes tienen dificultades para encontrar camas porque no quieren pagar al mismo precio. Al final, cada mercado se maneja en sus códigos de tarifa. Pero evidentemente se está pagando. Con la situación actual no sé cuál va a ser la respuesta de los hoteleros, pero supongo que no será bajar precios”, señaló.

Fuerteventura no detecta desvíos significativos

Desde Fuerteventura, la consejera de Turismo del Cabildo, Marlene Figueroa, afirmó que, hasta el momento, ningún turoperador ha comunicado un aumento de visitantes desviados desde destinos de Oriente Próximo.

“Podrá haber algún tipo de decisión individual que se notará sobre todo en la planta hotelera del sur y el norte de Fuerteventura, pero son incrementos ante el visitante de última hora. En principio, los operadores turísticos no nos han trasladado ningún dato relevante de ese cambio de tendencia o crecimiento para el verano o invierno de 2026. Estamos en esta situación de incertidumbre”, explicó.

Preocupación por el impacto económico global

Aunque el Archipiélago podría beneficiarse de este contexto internacional, también existe inquietud por las posibles consecuencias negativas que el conflicto pueda generar en la economía global y, por extensión, en el turismo.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancourt, reconoció que el mercado alemán tiende a retraerse ante escenarios geopolíticos complejos.

“Estamos intentando quitar el miedo al turista alemán. Estamos en un momento geopolítico complicado. Estamos ante un mercado que ante estas situaciones se retrae, al contrario que el inglés”, apuntó.

En la misma línea se expresó la consejera del Cabildo de La Gomera, María Isabel Méndez, quien confía en que parte del turismo que inicialmente tenía previsto viajar a Asia pueda finalmente optar por Canarias.

“Espero que no nos afecte de forma tan negativa y que se revierta, y que el turismo que tenía planteado ir a Asia venga para Canarias”, afirmó.

Prudencia en la ITB

La segunda jornada de la ITB deja un mensaje claro: el sector turístico observa con prudencia la evolución del escenario internacional. Canarias se perfila como un destino seguro y competitivo, pero mantiene la cautela ante un contexto geopolítico cambiante que podría influir tanto en las decisiones de los viajeros como en la planificación de los mercados emisores en los próximos meses.