El director general de Emergencias del Gobierno de Canarias, Fernando Figuereo, ha avanzado este miércoles que la nueva ley de Protección Civil y Emergencias en la que ya se trabaja prevé «un modelo de sanción para los rescates originados por una imprudencia».

Como ha señalado en rueda de prensa, en este momento hay «varios problemas con la filiación de las personas rescatadas», ya que quienes las socorren «no son funcionarios, sino personal laboral de la empresa que presta el servicio» y, por ello, «no pueden abrir el expediente para filiar a la persona rescatada».

«Entendemos que la persona imprudente tiene que abonarla. No se trata de sancionar a quien ha sufrido una caída, sino una imprudencia«, como puede ser un accidente acuático cuando está vigente la bandera roja o acceder a una zona cerrada al baño, ha referido.

Ha recordado que en el último mes han tenido lugar un incidente en Los Charcones, en Yaiza (Lanzarote), y otro en el litoral de Santiago del Teide, en «un charco balizado y señalizado» por un cierre por alerta de fenómenos costeros.

«Eso es una imprudencia» y el coste del rescate «es alto» porque «depende de muchos factores», ha aseverado.

Una hora de helicóptero, 2.000 euros

De acuerdo con las cuantías de 2012, una hora de helicóptero asciende a 2.000 euros, ha puesto a modo de ejemplo.

«Queremos que sea partícipe la Policía Canaria, que se está implantando en todas las islas para que filien a la persona rescatada si se prueba que se ha cometido una negligencia», ha dicho.

Figuereo ha informado de que en la actualidad se trabaja también con Turismo para llegar a los extranjeros, ya que la mayoría de estos incidentes «son de gente de fuera», una «falla que ocurre en varias comunidades».

El director del 112 Canarias, Moisés Sánchez, ha subrayado que en las catalogadas como «emergencias complejas» hay «un sobreesfuerzo desde el punto de vista de la respuesta».

Hay accidentes «múltiples, con varios afectados e incluso desaparecidos», lo que supone «activar un dispositivo de búsqueda que puede ser incluso de una semana» y eso «tiene un precio», porque «la emergencia no es gratis».