Canarias registró durante el tercer trimestre de este año una tasa de 24,4 mujeres víctimas de violencia machista por cada 10.000 mujeres, tras Baleares (35,9) y la Comunidad Valenciana (25,30)

Las denuncias por violencia machista registradas en los órganos judiciales de Canarias aumentaron un 0,2 % en el tercer trimestre de 2025, informa el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial

Canarias, la tercera comunidad autónoma con más mujeres víctimas de violencia machista. Imagen de archivo de una concentración en protesta por un crimen machista en Canarias. Imagen EFE/ Miguel Barreto

Así lo ha informado este viernes el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La media nacional de víctimas de violencia machista por cada 10.000 mujeres en el periodo analizado fue 19,8, cifra que las islas superan en 4,6 puntos, según detalla en un comunicado el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

En la nota se indica que las denuncias por violencia machista registradas en los órganos judiciales de Canarias aumentaron un 0,2 % en el tercer trimestre de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024, al pasar de 2.998 a 3.003 (cinco más).



20 víctimas más que en 2024

Además, señala que la media de denuncias por violencia machista al día fue de 32,6 entre los meses de julio y septiembre, y que el número de víctimas pasó de 2.742 a 2.762 (20 más), respecto al mismo periodo de 2024, lo que supuso un aumento porcentual del 0,7 %.

De las 2.762 mujeres víctimas de violencia en Canarias en el periodo de estudio, 1.894 fueron españolas y 868 extranjeras.

Según los datos facilitados, 390 de las víctimas se acogieron durante la tramitación del proceso a la dispensa a la obligación de testificar contra su presunto agresor, un 4,6 % menos que en el tercer trimestre del año anterior, cuando no habían confirmado las denuncias 409 féminas.

Durante el pasado verano, los órganos judiciales canarios que juzgaron casos de violencia machista dictaron 734 sentencias condenatorias (un 10 % menos que en el tercer trimestre de 2024), 36 sentencias absolutorias (un 5,9 % más que en el año anterior), 141 autos de sobreseimiento libre (+25,9 %) y 1.014 autos de sobreseimiento provisional de las actuaciones (+11,6 %).

783 personas se sentaron en el banquillo

El porcentaje de sentencias condenatorias fue del 95,4 % (-0,5%) y el de terminación por sobreseimiento provisional, del 87,8 % (un 1,4 % menos que en el año anterior).

En lo que alude a personas enjuiciadas, el verano pasado fueron 783 las personas que se sentaron en el banquillo en Canarias por delitos machistas (un 8,4 % menos que en el tercer trimestre de 2024), siendo condenadas el 95,4 % (un 0,5 % menos que en 2024) y de ellos 531 fueron ciudadanos españoles y 216 extranjeros.

214 denuncias en Fuerteventura

En cuanto a órdenes de protección, los juzgados canarios registraron el pasado verano 585 peticiones, un 53,9 % más que en el de 2024. De ellas, los juzgados inadmitieron una, adoptaron 439 (un 49,3 % más que en 2024) y denegaron 145 (+70,6).

Por islas, entre julio y septiembre de 2025, en Fuerteventura se registraron 214 denuncias de delitos por violencia sobre la mujer; en Gran Canaria, 1.402, en Lanzarote, 176; en El Hierro, ocho; en La Gomera, 14; en La Palma, 67, y en Tenerife, 1.365.

En la gran mayoría de los casos se denunciaron delitos de lesiones y malos tratos, si bien hay que destacar un presunto homicidio en Tenerife.