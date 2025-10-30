La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, insiste en que Gobierno de Canarias y cabildos trabajan de la mano para intensificar los protocolos que protejan a las menores tuteladas

Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud e Infancia del Gobierno de Canarias.

El Gobierno de Canarias equipara la lucha contra la pederastia a la lucha contra la violencia de género. Lacras sociales ambas, aseguran, en relación a la red de pederastas de Gran Canaria investigada en la operación Íncubo en la que se prostituía a menores tuteladas por el Ejecutivo.

«Son centros abiertos donde los menores salen a estudiar, donde los menores en algunas cuestiones salen los fines de semana hacia domicilios familiares», explica la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud e Infancia, Candelaria Delgado.

Vídeo RTVC. Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud e Infancia del Gobierno de Canarias.

Gobierno de Canarias y los cabildos trabajan de la mano para intensificar los protocolos que protejan a estas menores. «Tenemos que tener, digamos, una vigilancia de posibles indicios, que es lo que está establecido en los protocolos, y después seguir esos protocolos para denunciar y, sobre todo, para arropar a esa menor víctima», aclara.

Operación Íncubo

El operativo comenzó en enero de 2025, por orden del Juzgado de Instrucción Nº3 de Las Palmas de Gran Canaria. La investigación se centra en delitos de explotación sexual de menores, inducción a la prostitución y tráfico de drogas

En la primera fase fueron detenidas cuatro personas dos de ellas continúan en prisión provisional, y se realizaron cinco registros en domicilios y trasteros, además de la incautación de siete vehículos