ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Canarias trabaja en intensificar los protocolos para proteger a los menores tutelados

Redacción RTVC
Redacción RTVC

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, insiste en que Gobierno de Canarias y cabildos trabajan de la mano para intensificar los protocolos que protejan a las menores tuteladas

Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social
Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud e Infancia del Gobierno de Canarias.

El Gobierno de Canarias equipara la lucha contra la pederastia a la lucha contra la violencia de género. Lacras sociales ambas, aseguran, en relación a la red de pederastas de Gran Canaria investigada en la operación Íncubo en la que se prostituía a menores tuteladas por el Ejecutivo.

«Son centros abiertos donde los menores salen a estudiar, donde los menores en algunas cuestiones salen los fines de semana hacia domicilios familiares», explica la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud e Infancia, Candelaria Delgado.

Vídeo RTVC. Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud e Infancia del Gobierno de Canarias.

Gobierno de Canarias y los cabildos trabajan de la mano para intensificar los protocolos que protejan a estas menores. «Tenemos que tener, digamos, una vigilancia de posibles indicios, que es lo que está establecido en los protocolos, y después seguir esos protocolos para denunciar y, sobre todo, para arropar a esa menor víctima», aclara.

Operación Íncubo

El operativo comenzó en enero de 2025, por orden del Juzgado de Instrucción Nº3 de Las Palmas de Gran Canaria. La investigación se centra en delitos de explotación sexual de menores, inducción a la prostitución y tráfico de drogas

En la primera fase fueron detenidas cuatro personas dos de ellas continúan en prisión provisional, y se realizaron cinco registros en domicilios y trasteros, además de la incautación de siete vehículos

Noticias Relacionadas

Turismo presenta ‘Canarias Avanza’ una herramienta para medir el impacto social del sector

Redacción RTVC -

La oposición ve en la ley de vivienda vacacional «un tratado de rendición a la patronal»

RTVC / EFE -

El gasto en personal de Canarias se dispara un 7,8% en los presupuestos de 2026 y ya supera los 5.000 millones

RTVC / EFE -

Primer diagnóstico integral del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias

Redacción RTVC -

Otras Noticias

Un cometa interestelar despierta debate entre científicos

Turismo presenta ‘Canarias Avanza’ una herramienta para medir el impacto social del sector

Se cumplen tres años de la desaparición de Natalia Hernández en La Palma

Los técnicos superiores sanitarios de Canarias, a la huelga cuatro días

Santa Cruz de Tenerife dinamiza la actividad económica de sus distritos con nuevas actividades

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025