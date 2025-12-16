Esta dotación se suma a los 40 millones que Madrid ya ha transferido a Canarias, por lo que los 140 millones supone aproximadamente el 90 % del gasto asumido este año por Canarias para el cuidado de estos niños y adolescentes

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros una transferencia extraordinaria de 100 millones de euros a Canarias, para que esta comunidad autónoma, en situación de contingencia migratoria, atienda a los más de 4.500 menores migrantes no acompañados que acoge en sus recursos.

El Gobierno transfiere 100 millones de euros a Canarias para atender a menores migrantes. EFE

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto de concesión directa de subvención para hacer esa aportación, que sale del presupuesto del Ministerio de Juventud e Infancia y que se suma a los 40 millones que el Gobierno central ya ha transferido al Ejecutivo autonómico de las islas en distintas partidas durante 2025 con motivo de la atención a estos menores.

Según ha informado el Ministerio de Juventud e Infancia en un comunicado, la dotación de 140 millones supone aproximadamente el 90 % del gasto total asumido este año por Canarias para el cuidado de estos niños y adolescentes, menores migrantes, cuantificado en 155 millones de euros, además de un incremento del 140 % respecto al año pasado y un 3.802 % más que en 2021.

Delgado: «Nos prometieron otros 110 millones»

No obstante, Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno canario ha recordado que aparte de esos 100 millones el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, «nos había prometido otros 100 millones más y esos sí que no han llegado».

«Entonces, bueno, a ver si es verdad que en próximas fechas nos llega ese dinero extra. (0:14) Es que eso sí se diría un dinero extra a esta comunidad autónoma.

Garantías de control, justificación y calidad

Canarias, que actualmente acoge a más de 4.500 niños, niñas y adolescentes que han migrado solos, según el Ministerio de Juventud e Infancia, podrá financiar con esta partida su alojamiento, alimentación o vestimenta, así como el apoyo psicosocial, socioeducativo y jurídico, la atención médica, los servicios de identificación y traducción, y la atención a perfiles vulnerables.

También se podrán costear a través de estos fondos las actuaciones de inserción sociolaboral, acceso a la vivienda, atención psicosocial y orientación jurídica de migrantes que hayan cumplido la mayoría de edad y no estén ya tutelados por la administración.

Este real decreto contempla una serie de garantías de control, justificación y calidad, como la exigencia, por parte del Gobierno, de una memoria técnica e informes de intervención autonómica que acrediten el destino de los fondos.

El Ejecutivo también solicita una evaluación específica del impacto en la igualdad entre estos niños, con estadísticas, actuaciones realizadas y acciones positivas atendiendo a edad y género, así como el cumplimiento de las finalidades de la subvención como el apoyo al acogimiento familiar, la lucha contra la pobreza infantil o los programas de transición a la vida adulta.

Auditorías y comprobaciones técnicas

La norma habilita al Ministerio y a otros organismos como la Intervención General del Estado y el Tribunal de Cuentas a realizar auditorías y comprobaciones técnicas, exigiendo la conservación de toda la documentación justificativa para garantizar que la cuantía se destina exclusivamente al objetivo marcado: la protección integral y digna de la infancia migrante.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, considera que esta transferencia evidencia el «compromiso del Gobierno de España con los derechos de la infancia migrante no acompañada y con los territorios de llegada, como Canarias» y lo considera «una responsabilidad y una obligación legal de todas las administraciones», según recoge el comunicado.

La ministra también ha destacado la «responsabilidad directa y creciente» asumida por su departamento en la protección de estos menores, la multiplicación de la inversión pública la mejora de los mecanismos de acogida