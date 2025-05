Este plan está dirigido a los colectivos más vulnerables al calor intenso

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias coordina desde este viernes el plan de vigilancia y prevención de los efectos en la salud asociados al exceso de temperaturas. La comunidad autónoma ha activado un nuevo sistema de alertas definido sobre trece MeteoZonas.

Niveles de alerta por ola de calor en Canarias / Imagen cedida por el Gobierno de Canarias

Este plan está dirigido a toda la población, y especialmente pensado para los colectivos más vulnerables al calor intenso como son los ancianos, los niños y las personas con patologías crónicas. El proyecto estará activo hasta el 30 de septiembre.

Las áreas fueron determinadas por la AEMET

Las zonas de Meteosalud son áreas de territorio homogéneas desde un punto de fenómenos meteorológicos adversos. Estas áreas son delimitadas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) con fines de predicción meteorológica.

Para la asignación de niveles de riesgo en la salud, en cada una de estas zonas se establece un algoritmo que incluye las temperaturas máximas previstas, temperaturas umbrales y factores de riesgo.

Tras un periodo de prueba y validación del sistema de alertas basado en una desagregación territorial de 182 zonas de MeteoSalud en toda España, se asignaron finalmente las trece zonas del territorio canario teniendo en cuenta todos los parámetros.

Trece zonas y sus umbrales de temperatura

Las zonas de MeteoSalud delimitadas en Canarias con sus correspondientes umbrales de temperaturas son:

Tenerife: zona metropolitana (30,9º C), Zona norte ( 31,5º C) y zona Sur, Este y Oeste (33,9º C).

Gran Canaria: Zona Norte – capital (32,4º C), Cumbres de Gran Canaria (33,2º C), y Zona Sur, Este y Oeste (34º C).

La Palma: Cumbres de La Palma (35º C), Zona Este (30,2º C) y Zona Oeste (35,2º C).

Las zonas restantes coinciden con las el territorio insular de: Lanzarote (34,4º C), Fuerteventura (34º C), La Gomera (33º C) y El Hierro (31,5º C).

Niveles de riesgo para la salud

La Dirección General de Salud Pública define cuatro niveles de riesgo para la salud por altas temperaturas, que se identifican mediante un código de colores de tipo semáforo: nivel 0 (ausencia de riesgo) y los niveles 1, 2 y 3 que indican riesgo creciente para la salud y cuyos colores son amarillo, naranja y rojo, respectivamente.

El algoritmo se define como la suma de la diferencia de temperatura máxima prevista y la temperatura umbral, durante tres días. El valor resultante decidirá el nivel del aviso por riesgo epidemiológico (0 a 3).