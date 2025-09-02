El ICI valora la rectificación del alcalde de Tinajo, pero subraya que en esta materia no caben ambigüedades

La consejera de Bienestra Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias y el Instituto Canario de Igualdad del Gobierno de Canarias han querido pronunciarse tras la polémica generada por las declaraciones del alcalde de Tinajo, Jesús Machín, durante un pleno municipal.

La consejera, Candelaria Delgado, destacó que valora que el regidor haya pedido disculpas y aclarado públicamente que en ningún caso se alojó a agresores y que todas las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Tinajo han estado dirigidas a proteger a las víctimas en situaciones de especial vulnerabilidad.

No obstante, la consejera insistió en que, en materia de violencia de género, no caben ambigüedades: “Cada palabra cuenta, y los responsables públicos debemos ser muy claros en nuestro mensaje. La única prioridad es proteger a las víctimas, nunca a los agresores”, subrayó.

Protocolos oficiales

Delgado reconoció que muchos ayuntamientos, especialmente los pequeños, carecen de recursos propios como pisos tutelados, lo que les obliga en ocasiones a buscar soluciones alternativas. Sin embargo, recordó que estas medidas deben estar siempre coordinadas con los cuerpos de seguridad y dentro de los protocolos oficiales.

El Gobierno de Canarias sigue trabajando para reforzar la red de recursos de acogida y protección en todas las islas, “para que ninguna mujer se vea desprotegida y ningún municipio tenga que improvisar soluciones de urgencia”, dijo.

La consejera concluyó que la violencia machista es un problema demasiado grave como para dejar espacio a dudas: “La ciudadanía necesita mensajes claros, firmes y coordinados de todas las instituciones”.