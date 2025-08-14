Este nuevo espacio contará con puestos de comida y mesas para poder comer, compartir y disfrutar de estas festividades en Honor a la Patrona de Canarias

El Ayuntamiento de Candelaria incorpora la Plaza de los Pescadores como nuevo espacio de interés dentro de las Fiestas en Honor a la Patrona de Canarias. Este punto contará con puestos de comida y mesas para que los visitantes puedan comer, compartir y disfrutar del ambiente festivo.

Puestos de comida y mesas en la Plaza de Los Pescadores/ Ayuntamiento de Candelaria.

La iniciativa responde a la nueva organización de las fiestas derivada de las obras que se están ejecutando en la Plaza de la Patrona de Canarias, trasladando parte de la actividad al recinto frente al Ayuntamiento.

Apostar por el comercio local

La alcaldesa, Mari Brito, subrayó que “apostamos por el comercio local, porque en Candelaria hay de todo, y queremos que estas fiestas también sean un impulso para nuestros emprendedores y comerciantes”.

Zona de restauración en la Plaza de los Pescadores/ Ayuntamiento de Candelaria.

Por su parte, la concejala de Comercio, María del Carmen Clemente, agradeció “la disposición de los comerciantes y feriantes que, con su trabajo, prestan servicio a las miles de personas que llegan al municipio para encontrarse con la Virgen”.

El Ayuntamiento invita a vecinos y visitantes a acercarse a la Plaza de los Pescadores para vivir esta nueva experiencia festiva, disfrutar de la gastronomía y apoyar al comercio local.