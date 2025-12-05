El hospital de la Candelaria introduce el primer sistema del Archipiélago capaz de localizar glándulas paratiroides mediante autofluorescencia, aumentando la seguridad quirúrgica y reduciendo complicaciones como la hipocalcemia

La Candelaria incorpora un innovador sistema para identificar paratiroides. RTVC

El servicio de Cirugía del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, se ha convertido en el primero del Archipiélago en incorporar un sistema pionero de detección intraoperatoria destinado a intervenciones de cirugía endocrina.

La nueva tecnología permite identificar con gran precisión y seguridad las glándulas paratiroides durante la operación, lo que facilita el tratamiento de patologías relacionadas con la tiroides y la paratiroides y reduce el riesgo de complicaciones tan frecuentes como la hipocalcemia postoperatoria.

El dispositivo funciona mediante luz infrarroja cercana, capaz de detectar la autofluorescencia natural de las glándulas paratiroides. Gracias a ello, los cirujanos pueden localizarlas en tiempo real sin necesidad de emplear contrastes previos, lo que incrementa la seguridad de la intervención y disminuye la probabilidad de daño accidental.

200 intervenciones de cirugía tiroidea

Según la Consejería de Sanidad, en 2024 se llevaron a cabo más de 200 intervenciones de cirugía tiroidea en el complejo hospitalario y se estima que, con la integración de este nuevo sistema, entre 50 y 100 pacientes al año podrán beneficiarse directamente de la técnica.

La correcta localización de la tiroides y las glándulas paratiroides resulta fundamental, dado que la primera regula funciones básicas del organismo y las segundas controlan los niveles de calcio y fósforo en sangre. Su identificación precisa es clave para evitar daños y complicaciones derivadas de la intervención.

El hospital ha ofrecido recientemente una formación teórico-práctica destinada a profesionales del ámbito quirúrgico para dar a conocer esta tecnología. El curso contó con ponentes de referencia a nivel nacional y permitió observar intervenciones en directo, además de compartir experiencias clínicas.

Con esta incorporación, el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria se consolida como centro de referencia regional en técnicas mínimamente invasivas para el abordaje de patologías endocrinas.