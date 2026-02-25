Cantabria vive una noche «muy complicada» por los incendios forestales y 36 siguen activos

De los 40 fuegos simultáneos declarados en Cantabria, 36 siguen activos y la comunidad autónoma mantiene la fase de preemergencia frente a incendios forestales

Provocados 60 incendios forestales en Cantabria en 24 horas, 36 de ellos activos este miércoles

Delincuentes del mechero

Cantabria, que tiene activa la fase de preemergencia frente a incendios forestales, ha vivido una noche y una madrugada «muy complicadas», según los responsables del operativo, con hasta 40 fuegos simultáneos, de los que 36 siguen activos.

«Los delincuentes del mechero han provocado en las 24 últimas horas un total de 60 incendios forestales», ha dicho en un audio remitido a los medios de comunicación el director general de Montes del Gobierno regional, Ángel Serdio, que añade que el olor a humo es evidente en gran parte de la región.

El director general ha subrayado que esta pasada noche ha sido «muy complicada», porque se han llegado a registrar hasta 40 incendios de forma simultánea.

Municipios afectados

Los municipios afectados son Arenas de Iguña, Santiurde de Toranzo, Vega de Pas, Lamasón, Selaya, Saro, Ruente, Molledo, Cieza, Anievas y Santiurde de Reinosa.

También Villacarriedo, Los Corrales de Buelna, Herrerías, Cayón, Liérganes y Luena.

El Gobierno de Cantabria mantiene la totalidad del operativo en toda la región mientras los niveles de riesgo por incendios se mantienen «altos o muy altos» en toda Cantabria.

Esta comunidad y Asturias tienen activa la fase de preemergencia frente a incendios.