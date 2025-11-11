En el top 50 ciudades españolas con más de demanda de alquiler Santa Cruz de Tenerife se sitúa en el puesto 37 y Las Palmas de Gran Canaria en el 45

Eduardo Parra / Europa Press



Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria se encuentran entre las 50 poblaciones de España con mayor demanda de alquiler de vivienda, en concreto en los puestos 37 y 45, respectivamente, según un estudio del portal inmobiliario Idealista.

Doce de las quince poblaciones que concentran una mayor demanda de un piso de alquiler frente a la oferta existente en España se encuentran en la periferia de Madrid y Barcelona, de acuerdo a este informe, que sitúa a Leganés y Móstoles en las primeras posiciones.

A los dos municipios madrileños le siguen Hospitalet de Llobregat y Tarrasa, además de Getafe, Fuenlabrada, Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares, Sabadell, Badalona, Alcorcón y Alcobendas, según ha indicado en un comunicado.

Madrid y Barcelona fuera del top

Sin embargo, ni Barcelona ni Madrid son las capitales de provincia con mayor tensión por el alquiler. De hecho, Madrid ni siquiera se encuentra se encuentra entre las 25 ciudades más demandadas en el portal inmobiliario.

Sí lo es Guadalajara, influenciada por la demanda en la periferia madrileña. Vitoria y Pamplona son los otros municipios que se encuentran entre los quince más demandados para alquilar frente a la oferta existente.

Bilbao, Girona, Burgos, Logroño y Huelva son las otras capitales de provincia que se encuentran entre las cincuenta poblaciones más demandadas.