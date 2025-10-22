Cáritas denuncia el aumento de familias sin hogar en Canarias

La organización convoca una marcha en Las Palmas de Gran Canaria para visibilizar la falta de vivienda digna y la creciente exclusión social en el archipiélago

Cáritas Diocesana de Canarias convoca este miércoles 22 de octubre una marcha por el Día de las Personas sin Hogar. La iniciativa busca concienciar sobre la desprotección social que viven quienes no tienen un techo y sobre las dificultades de acceso a la vivienda de las familias más vulnerables.

Campaña de personas sin hogar ‘Sin Hogar pero con sueños’

La organización alerta de que la mercantilización del mercado inmobiliario en las islas agrava la situación y asegura que ya supera las cifras de atención a familias en riesgo de exclusión habitacional respecto a 2024.

Más de mil personas atendidas en Las Palmas

Bajo el lema ‘Sin Hogar, pero con sueños’, Cáritas denuncia la ‘extrema realidad’ que atraviesan cientos de personas sin hogar en Canarias. La entidad destaca la falta de acceso a una vivienda digna y estable, así como la carencia de recursos económicos, sociales y laborales que impiden una vida plena.

Según la organización, el sistema no ofrece una respuesta adecuada ante una problemática que sigue creciendo cada año y afecta a todos los rincones del archipiélago.

Hasta el 30 de septiembre, Cáritas Diocesana de Canarias ha atendido a 1.053 personas sin hogar en la provincia de Las Palmas. La cifra, según la entidad, supera ya el número de familias atendidas en riesgo de exclusión habitacional en 2024, lo que refleja un aumento preocupante de la precariedad.

Marcha y talleres para sensibilizar a la ciudadanía

La marcha tendrá lugar a las 10:00 horas en la avenida José Mesa y López, en Las Palmas de Gran Canaria. Al finalizar, se leerá un manifiesto con testimonios de personas sin hogar, una forma de darles voz y visibilidad.

Además, Cáritas ha organizado talleres de sensibilización dirigidos a estudiantes de Bachillerato, con el fin de fomentar la empatía y la conciencia social entre los jóvenes.