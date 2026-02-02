Carlos Alocén habla a poco más de 48 horas del derbi europeo ante La Laguna Tenerife para analizar la actualidad del equipo y el duelo de BCL

Carlos Alocén: «La mentalidad del vestuario no es otra que la de sacar esto adelante» / Dreamland Gran Canaria

El base del Dreamland Gran Canaria Carlos Alocén ha afirmado este lunes que la mentalidad del vestuario es de «sacar la situación adelante», por lo que ha apelado a «estar todos juntos» y comenzar una buena dinámica para escalar puestos en la clasificación y encaminar la clasificación en Liga de Campeones.

Un acceso a la siguiente ronda que pasa por el duelo de este miércoles, a las 20:00 horas, ante La Laguna Tenerife, un derbi en el que la victoria se antoja «necesaria», ha afirmado, para que el equipo revierta la dinámica y alcance los dos puestos de clasificación a la siguiente ronda de Liga de Campeones.

«Tenemos un partido muy importante, ahora cada partido en Liga de Campeones cuenta muchísimo, y además es un derbi en casa tras la victoria ante ERA Nymburk. Tenemos muchas ganas de que sea miércoles y jugar con nuestra afición para dar una buena imagen y sacar una victoria necesaria para el equipo en competiciones europeas», ha detallado.

Alocén pide unión y concentración

Tras vencer a los tinerfeños en el duelo de Liga Endesa (70-71), celebrado en el Pabellón de Deportes de Tenerife Santiago Martín, Alocén ha asegurado que tratarán de «repetir las fórmulas» que funcionaron, aunque son conscientes de que «será un partido totalmente diferente», entre otras cosas porque ahora cuentan con «el punto a favor» de la afición del Gran Canaria Arena.

El base aragonés ha admitido que son «conscientes» de la situación del equipo y del calendario exigente que se viene en Liga de Campeones y Liga Endesa, por lo que ha instado a «abrir bien las orejas» con las indicaciones del cuerpo técnico y «estar unidos y concentrados» para afrontar estos meses de competición.

Buenas sensaciones tras la lesión

Después de regresar a las pistas el pasado 10 de enero en Zaragoza tras su grave lesión de ligamento cruzado de la rodilla derecha, Carlos Alocén ha subrayado que cada vez se siente «mejor física y mentalmente», con más ritmo en cada entrenamiento o partido y con «muchas ganas» de seguir acumulando minutos sobre el parqué.