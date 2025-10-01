Carolina Ferrera, jugadora del CD Tenerife Femenino, ha sido convocada por España para jugar la Copa Mundial Femenina Sub-17 en Marruecos

Imagen de Carolina Ferrera

Carolina Ferrera jugadora del CD Tenerife Femenino convocada para la Selección Española Sub-17 para disputar la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2025, que tendrá lugar en Rabat (Marruecos) entre el 17 de octubre y el 8 de noviembre.

Grupo de España

La cita mundialista reunirá por primera vez a 24 selecciones y España partirá como una de las favoritas, tras proclamarse campeona en la edición de 2022. El combinado nacional ha quedado encuadrado en el Grupo E, junto a Colombia, República de Corea y Costa de Marfil.

La convocatoria de Carolina Ferrera supone un motivo de orgullo para el club, que ve cómo su trabajo de cantera tiene presencia en una de las competiciones más prestigiosas del fútbol femenino internacional.

El CD Tenerife Femenino desea el mayor de los éxitos a Carolina y a la Selección Española Sub-17 en esta nueva aventura mundialista, en la que esperan que puedan volver a dejar en lo más alto el nombre de España y del fútbol femenino.