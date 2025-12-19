ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias de CanariasGran Canaria

Tres carreteras cerradas en Gran Canaria por desprendimientos

Redacción RTVC
Redacción RTVC

El Cabildo de Gran Canaria está trabajando en tres vías para dejarlas aptas a la circulación después de que se produjeran desprendimientos con el paso de la borrasca Emilia

Augusto Hidalgo, Consejero de Infraestructuras del Cabildo de Gran Canaria.

Las intensas lluvias de la borrasca Emilia han afectado a las carreteras de Gran Canaria por los desprendimientos. Desde el pasado sábado, 13 de diciembre, el corrimiento de tierra ha provocado el cierre de varias vías, de las cuatro cerradas en un principio, se han podido reabrir 3.

El Cabildo de Gran Canaria está trabajando en tres vías para dejarlas aptas a la circulación después de que se produjeran desprendimientos con el paso de la borrasca Emilia

Carreteras cortadas

Según informa el Cabildo en su cuenta de X, están cerradas:

GC-400 KM 2+800-3+100, Ariñez

GC-200, acceso a Tirma y Faneque

GC-231 KM 7+00-9+00, acceso al Sao

A lo largo de la mañana de este viernes, se ha podido abrir la GC-70 KM 19+850-20+900, antes de Fontanales.

Según el consejero de Infraestructuras de la primera institución insular, Augusto Hidalgo, se irán habilitando según avancen los trabajos de los operarios. Recomiendan a la población seguir la información que facilitan por los canales oficiales.

Pide precaución y que extremen la seguridad por los peligros que se pueden presentar cuando se produce un temporal de lluvias.

La borrasca de agua, lluvia, nieve y viento provocó en Gran Canaria más de 1.200 incidencias, una gran parte relacionadas con desprendimientos.

El Cabildo de Gran Canaria ha informado que la Dirección de Plan Insular de Protección Civil de Gran Canaria-PEIN mantiene hasta el 26 de diciembre la situación de prealerta por el riesgo de desprendimientos.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Valido: «Esperamos que en febrero se alcance un consenso con el Decreto Canarias»

Desarticulan en Gran Canaria una red de explotación sexual de menores

Última oportunidad para comprar décimos de la Lotería de Navidad 2025 en Canarias

Luis García, convencido de ganar a la Cultural Leonesa, descarta que haya crisis

Tellez: «El Gobierno hace un seguimiento diario a los canarios que viven en Venezuela»

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025