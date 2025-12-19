El Cabildo de Gran Canaria está trabajando en tres vías para dejarlas aptas a la circulación después de que se produjeran desprendimientos con el paso de la borrasca Emilia

Augusto Hidalgo, Consejero de Infraestructuras del Cabildo de Gran Canaria.

Las intensas lluvias de la borrasca Emilia han afectado a las carreteras de Gran Canaria por los desprendimientos. Desde el pasado sábado, 13 de diciembre, el corrimiento de tierra ha provocado el cierre de varias vías, de las cuatro cerradas en un principio, se han podido reabrir 3.

Carreteras cortadas

Según informa el Cabildo en su cuenta de X, están cerradas:

–GC-400 KM 2+800-3+100, Ariñez

–GC-200, acceso a Tirma y Faneque

–GC-231 KM 7+00-9+00, acceso al Sao

A lo largo de la mañana de este viernes, se ha podido abrir la GC-70 KM 19+850-20+900, antes de Fontanales.

Según el consejero de Infraestructuras de la primera institución insular, Augusto Hidalgo, se irán habilitando según avancen los trabajos de los operarios. Recomiendan a la población seguir la información que facilitan por los canales oficiales.

Pide precaución y que extremen la seguridad por los peligros que se pueden presentar cuando se produce un temporal de lluvias.

La borrasca de agua, lluvia, nieve y viento provocó en Gran Canaria más de 1.200 incidencias, una gran parte relacionadas con desprendimientos.

El Cabildo de Gran Canaria ha informado que la Dirección de Plan Insular de Protección Civil de Gran Canaria-PEIN mantiene hasta el 26 de diciembre la situación de prealerta por el riesgo de desprendimientos.